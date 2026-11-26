Italo Calvino, escritor italiano nacido en Cuba, creó la prodigiosa trilogía de Nuestros antepasados con tres personajes inolvidables El barón rampante, El vizconde demediado y El caballero inexistente. Ahora Sara Colaone adapta a una novela gráfica la increíble historia de Cosimo Piovasco di Rondò.

El protagonista del cómic, editado por Siruela, es el primogénito de una noble familia de Liguria. Tiene doce años cuando se niega a comer caracoles, se sube a un árbol y, en franca rebeldía, decide no volver a bajar, ni siquiera poner un pie en la tierra, un empeño para el que contará con la complicidad de su hermano pequeño.

Así, en el bosque de Ombrosa, lejos de las ideas anticuadas de su familia y del peso que supone ser el heredero del título nobiliario, el joven barón lleva una vida libre, llena de aventuras y de curiosas relaciones que surgen de encuentros inesperados como el de la Sinforosa.

Página de 'El barón rampante' de Sara Colaone.

Amor, piratas y ladrones

Viola, la joven sobrina del Marqués de Ondariva intentará a traición que Cosimo caiga del árbol de su jardín para convertirlo en su esclavo, pero no lo conseguirá, años después serán amantes hasta que los vientos de la Revolución francesa los separen.

Sara Corleone, historietista, autora e ilustradora, es profesora en la Academia de Bellas Artes de Bolonia y firma una deliciosa novela gráfica que pueden disfrutar tanto los lectores del original de Italo Calvino como los neófitos que descubran El barón rampante en la traducción de Ana Romeral Moreno.

"Trataré de ser todo lo digno que pueda del título de hombre y así lo seré de cada uno de sus atributos".

En 25 capítulos, la artista desgrana las peripecias de Cosimo desde su encontronazo con una banda de ladrones de fruta, a su amistad con el temible bandido Gian dei Brughi (un lector insaciable), o a su capacidad de dirigir un ataque contra los piratas turcos desde su atalaya arbórea.

Galería de personajes

El narrador de la novela gráfica es Biagio, el hermano de Cosimo y benjamín de la familia, cuya cercanía con el protagonista permite contar hasta sus últimos instantes.

A lo largo de las hojas de El barón rampante, la autora intercala una página entera en la que describe a uno de los personajes. Así, usa ese recurso con el abate Fauchelafleur, un viejo enjuto y apergaminado, Konradine von Kurtewitz (su madre), Battista Piovasco di Rondò, finísima cocinera de espeluznantes manjares (su hermana), el caballero abogado, Enea Silvio Carrega o Gian dei Brughi, el terrible bandido.

Cosimo, convertido en una celebridad fuera de las fronteras transalpinas, conocerá a Napoleón, tras ser coronado rey de Italia y participará en las rebeliones de la época sin abdicar nunca de su espíritu indomable y su inquebrantable resolución.

"Los ejércitos siempre causan problemas, al margen de las ideas que defiendan".

'El barón rampante' de Sara Colaone.

Encarnando el espíritu de la Ilustración, se formará e intentará acceder a todo el saber de su época para mejorar la vida de los campesinos, desde su cabaña en la copa de una encina y acompañado por su perro de caza Óptimo Máximo, que le ayuda a cobrar las piezas.

Un relato fantástico y luminoso, un canto a la libertad, al que Sara Colaone da forma y color para que el barón rampante siga emboscado entre las ramas de los árboles y nos haga sonreír de nuevo.