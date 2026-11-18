Espionaje, operaciones encubiertas, guerra híbrida, desinformación o poder clandestino componen el apasionante mundo en el que nos adentra Luis de la Corte, el gran experto en seguridad y defensa, en su libro A la sombra del Estado.

PREGUNTA. ¿Por qué este libro en este momento?

RESPUESTA. Refleja muchos años de estudio y trabajo, sobre todo en la formación de analistas de inteligencia y en la revisión de la investigación sobre el trabajo de los servicios de inteligencia. Ha dado la casualidad de que se publica en un momento en el que los servicios secretos vuelven a estar prácticamente todos los días en los medios de comunicación y son uno de esos organismos del Estado medio olvidados durante bastante tiempo. Pero la situación geopolítica internacional y las amenazas relacionadas con la seguridad en todos los países, incluida España, han vuelto a recordar la relevancia de las acciones, de los aciertos y de los errores de los servicios de inteligencia.

P. ¿Qué es un servicio de inteligencia?

R. Es una organización que forma parte de las administraciones del Estado y, en ese sentido, hay algunos rasgos que son homologables a otros organismos estatales, pero, a su vez, es una organización pública muy peculiar, sobre todo por la sensibilidad de sus actividades, su relevancia y el hecho de que tienen que desarrollarse de manera secreta.

Esas actividades son, básicamente, tres: la obtención y la aportación de inteligencia a las autoridades del propio país sobre todas aquellas cuestiones relevantes para la seguridad y para los intereses nacionales; o la contrainteligencia, que tiene el propósito de aportar información y desarrollar acciones para neutralizar las actividades de otros servicios de inteligencia extranjeros que puedan representar un riesgo o una amenaza y una función de desarrollo de otro tipo de operaciones encubiertas cuyo fin no es el espionaje o la obtención de información, sino llevar a cabo acciones que puedan influir en el curso de los acontecimientos, de las situaciones políticas, etc…, con distintos propósitos. Pero la más importante, con diferencia, es la obtención y la aportación de inteligencia a las autoridades.

P. ¿Quién vigila a quienes nos vigilan?

R. Depende del país y del momento histórico. Un desafío para cualquier país siempre ha sido controlar la actividad de los propios servicios de inteligencia, ya que su margen de actuación para desarrollar actividades secretas puede acabar constituyendo un riesgo para el Estado o para los ciudadanos. Este desafío se ha tratado de manera muy diferente en función del momento histórico y, sobre todo, del tipo de régimen político.

Es imprescindible tener claro que existe una diferencia drástica entre la manera en que actúan y pueden actuar los servicios de inteligencia de un país como España, por ejemplo, que ha desarrollado, como todos los países democráticos, todo un sistema de normativas y condiciones para controlar y limitar el margen de acción de los servicios de inteligencia y lo que pueden o no pueden hacer en un momento u otro, y lo que ocurre en sistemas políticos no democráticos, en los que la posibilidad de que se use a los servicios de inteligencia en contra de los ciudadanos y de que vulneren de forma sistemática los derechos fundamentales o traten de influir en la política desde los propios países es muy superior.

P. ¿Estamos viviendo una nueva guerra fría de los servicios secretos? ¿Quiénes son los protagonistas?

R. Es evidente que estamos en una nueva etapa, con algunas características similares al tiempo de la Guerra Fría, cuando la acción de los servicios de inteligencia fue esencial. Es una etapa de rivalidad geopolítica intensa en la que los Estados compiten por poder, por influencia en el ámbito económico, en el ámbito militar y en otros ámbitos. Y para ello, en parte, uno de sus instrumentos son los servicios de inteligencia, sus capacidades, sobre todo para obtener información que aporte una ventaja estratégica.

Sin embargo, hay diferencias con la Guerra Fría, que estuvo marcada por un sistema internacional estrictamente bipolar. La situación hoy en el panorama internacional es más bien una situación de multipolaridad, aunque sea asimétrica. Hay dos Estados, Estados Unidos y China, mucho más poderosos que los demás. Pero hay otros Estados que actúan como potencias regionales, o incluso algunos como potencias globales. Ahí entra Rusia, pero también pueden entrar otros como India, Turquía, Emiratos, Arabia Saudí, Israel, etc., con capacidad de influencia en la situación internacional a gran escala.

P. ¿Cómo ha cambiado el espionaje en los últimos años?

R. El espionaje siempre ha estado evolucionando. Pero hay dos formas básicas de espionaje. Uno es el espionaje clásico, la actividad que desarrollan agentes e informadores, la obtención de información a partir de fuentes humanas. Es el espionaje que vemos reflejado fundamentalmente en las novelas de espías, etc. Y está el espionaje a partir del uso de medios técnicos, conseguir información por procedimientos discretos. Se ha ido tecnificando, aprovechando diversas innovaciones tecnológicas.

Empezó a ponerse de manifiesto en la primera mitad del siglo XX, se desarrolló durante la segunda mitad y, desde el cambio de siglo, las oportunidades para obtener información por medios técnicos han crecido de forma exponencial y previsiblemente van a seguir aumentando. Es en el espionaje basado en el uso de medios técnicos donde se han producido más cambios y se esperan más en el futuro. El ciberespionaje es una actividad que no existía hace 30 años y, sin embargo, desde hace ya varias décadas, es una dimensión fundamental de las actividades de los servicios de inteligencia y también de otros actores que hacen labores de inteligencia, a veces contra los Estados.

Es solo un ejemplo. Además, están los drones, los satélites, todo tipo de dispositivos tecnológicos que ayuden a captar y a procesar información de manera eficaz, efectiva y además rápida.

Ceuta y la "guerra" híbrida

P. Ceuta y la entrada masiva de migrantes, la invasión del 30 de julio.¿Se trata de una amenaza híbrida?

R. Hay aspectos que son innegables y evidentes. La evidencia más importante fue la que señaló el presidente del Gobierno cuando viajó a Ceuta el día 31 de julio. Y es que, en Ceuta, el 30 y el 31 de julio, se produjo un ataque a la soberanía y la integridad territorial de España, aunque luego el Gobierno no haya querido volver a utilizar esa forma de calificar esos sucesos. Es indiscutible que ocurrió así. La siguiente cuestión es cómo se pudo producir ese ataque a la soberanía y la integridad territorial y quién lo indujo o si fue un fenómeno espontáneo.

La tesis de Marruecos, apoyada también inicialmente por el propio Gobierno de España, es que la actividad en redes sociales animando a asaltar la frontera de Ceuta y la participación quizá de redes de tráfico de inmigrantes habrían estado detrás. Eso es bastante difícil de creer, porque las llamadas mafias de la migración que operan en esa zona no tienen capacidad. Son grupos sin suficiente poder para conseguir que más de 100.000 personas se movilicen y atraviesen una frontera en menos de 48 horas.

Portada de 'A la sombra del Estado', libro de Luis de la Corte

A partir de aquí vienen las conjeturas, pero que tienen bastantes indicios alineados. Marruecos siempre ha podido controlar su frontera, siempre ha sido capaz de bloquear el paso cuando le ha interesado. La hipótesis de que Marruecos no pudo controlarlo es poco creíble. Y si Marruecos, como indican algunos informes policiales, no puso impedimentos al intento de esas decenas de miles de personas que se acercaron a la frontera y cruzaron ilegalmente y si, además, alentaron y guiaron a algunas de estas personas, algún grado de implicación del Estado marroquí tiene que haber. Podemos discutir si las autoridades al más alto nivel estaban al tanto, si lo ordenaron, si se les fue de las manos o no, todo eso es discutible porque nos falta información, inteligencia, al respecto.

Pero es muy difícil creer que lo que ocurrió el 30 y el 31 de julio en Ceuta fue a pesar de Marruecos, sin la connivencia o la implicación de las autoridades marroquíes. También es poco verosímil pensar que miembros de la gendarmería, de las fuerzas de seguridad marroquíes, que tienen responsabilidades en el control de las fronteras, alentaran un fenómeno así por iniciativa propia, sin contar con la aprobación o con directrices claras que vinieran de más arriba, en un régimen como Marruecos. Lo más probable es que estemos ante una acción que se enmarca en una estrategia híbrida de Marruecos para tratar de transformar la situación y la percepción de las dos ciudades españolas en el norte de África, de manera que pueda llegar un momento en el que exista una posibilidad real de que Marruecos se anexione esos territorios, como siempre ha pretendido desde la fundación del nuevo de nuevo Estado marroquí.

P. ¿Hasta qué punto los intereses diplomáticos de los países pueden influir en las conclusiones de sus servicios de inteligencia o pueden condicionarlos?

R. Es difícil que no los condicionen. Se han identificado muchísimos casos históricos de lo que técnicamente se llama la politización de la inteligencia o del diseño de los informes de inteligencia que eventualmente se aportan a las autoridades o que incluso las autoridades pueden decidir desclasificar y convertir en información de dominio público. No hay que olvidar que un servicio de inteligencia es un organismo más del Estado. Los servicios de inteligencia están a las órdenes del gobierno de turno.

Los directores de los servicios de inteligencia son nombrados por el presidente del Gobierno o el primer ministro en función de cada país. Y muchas veces es arriesgado decirle al poder lo que al poder no le conviene oír o saber. Eso se puede traducir en distintas formas de politización. Una, que se tergiversen o modifiquen deliberadamente las informaciones o conclusiones incluidas en un informe de inteligencia para no contravenir la posición de las autoridades políticas o para congraciarse con ellas. Otras veces, la influencia puede ser más sutil, como cuando el criterio de las autoridades políticas moldea el criterio de los analistas de inteligencia contribuyendo a conferir más verosimilitud a una forma de explicar y de interpretar la información que a otras.

Es decir, influye en el criterio de quien tiene que interpretar la información para transformarla en inteligencia. Y eso, a veces, puede sesgar tal información u orientar las investigaciones de inteligencia, aumentando la probabilidad de que las conclusiones se alineen con el punto de vista de las autoridades. Con independencia de esto, si volvemos al caso del asalto a Ceuta ocurrido este verano, lo que sabemos es que los servicios de inteligencia, en este caso el CNI, difundió diversas alertas en horas y días anteriores al momento de inicio de la avalancha, apuntando a la posibilidad de que se produjera un asalto a la frontera de gran magnitud. Por supuesto, nadie anticipó que fueran más de 100.000 personas. Pero es que un servicio de inteligencia difícilmente puede hacer una anticipación de ese tipo.

Si Marruecos instigó el asalto, que es lo más probable, ni siquiera el personal que promovió la operación pudo anticipar cuántas personas conseguirían pasar. Así que esperar que un servicio de inteligencia, por muy buena información que tuviera, pudiera precisar la magnitud del asalto es pedir la luna. Por otro lado, la cuestión más relevante es hasta qué punto había capacidad para llegar a obtener indicios o incluso evidencias que permitieran conectar los acontecimientos con una decisión en las altas esferas marroquíes. Eso requeriría tener informadores en las élites marroquíes. A veces se consigue, pero es bastante complicado. No parece que hubiera esa capacidad en los días previos al asalto en Ceuta y eso ha podido limitar la inteligencia obtenida. En todo caso, hubo una anticipación de un asalto de gran magnitud, aunque varios miembros del Gobierno no quieran reconocerlo.

P. ¿Qué es más peligroso para la seguridad de un país, que sus servicios secretos no sepan lo que está preparando el enemigo o que lo sepan, adviertan del peligro y quienes tienen que tomar las decisiones no les hagan caso? ¿Qué pueden hacer los servicios secretos cuando esto ocurre?

R. En realidad, ocurre muchas veces. Cualquier veterano habrá vivido muchas experiencias de informes, alertas, recomendaciones que se han elevado a las autoridades políticas, incluso a las militares o policiales, y no se han traducido en ninguna decisión coherente con esos informes, con esas alertas, con esas recomendaciones. Entra dentro de lo legítimo porque, al final, las decisiones corresponden a los gobiernos, no a los servicios de inteligencia.

Y sería una anomalía que ocurriera lo contrario, que un gobierno estuviera obligado a hacer lo que el servicio de inteligencia le dice. La labor fundamental de un servicio de inteligencia no es hacer recomendaciones, aunque las haga. Se le pide sobre todo aportar información y conocimientos que sirvan para tomar decisiones. Pero las decisiones las deben tomar los gobiernos. Pueden ocurrir dos cosas. Primero, los servicios de inteligencia no son la única fuente de información y conocimiento relevante que llega a los decisores. Hay otras fuentes que pueden ser igual de importantes. Y, en segundo lugar, puede no interesar o estar claro cómo se debe actuar a pesar de las informaciones y el conocimiento que aportan los servicios de inteligencia. En tercer lugar, puede no interesar políticamente seguir esa directriz. ¿Qué es más peligroso? Es peligroso cualquiera de todas. Pero lo más grave es que un Gobierno haga caso omiso de una alerta, de un hecho que luego llega a materializarse y que tiene un impacto negativo o muy negativo en la seguridad de los intereses nacionales.

P. El caso Pegasus demostró que los teléfonos móviles de dirigentes políticos, de periodistas, de responsables institucionales pueden convertirse en objetivo del espionaje. ¿Estamos realmente protegidos? r

R. Es una competencia permanente. De la misma manera que surgen y se desarrollan nuevas tecnologías para obtener información y para espiar, también se desarrollan medios técnicos para contrarrestar su efectividad. Siempre habrá nuevas tecnologías que permitan ampliar las posibilidades de espiar y eso va a estimular el uso de medios tecnológicos para neutralizarlas. Así que estaremos más o menos seguros en función del momento.

En la medida en que se haga más evidente la capacidad de espionaje, por ejemplo el caso Pegasus, que demostró una potencialidad enorme para infectar sobre todo los dispositivos móviles y obtener información. Es un estímulo para desarrollar tecnologías que permitan proteger la información para que no pueda ser vulnerada. Hay en el horizonte, sin embargo, una preocupación respecto a lo que se pueda aprovechar de ciertos desarrollos tecnológicos para acceder a información protegida, y es la evolución de la computación cuántica. El uso de la computación cuántica podría conseguir cumplir el sueño de todos los criptoanalistas: la posibilidad de descodificar cualquier información que haya sido previamente codificada con algún código secreto.

El caso Nvidia: ¿sexo y espionaje?

P. Hablemos del caso Nvidia. ¿Cómo es posible que la aventura del CEO de una empresa tecnológica acabe siendo una cuestión de geopolítica? Sexo, geopolítica y tecnología. Dos rivales, Estados Unidos y China. ¿Empresas como esta pueden convertirse en actores geopolíticos fundamentales?

R. Figuras como Jensen Huang, el ya ex CEO de Nvidia, demuestran que, efectivamente, cierto tipo de empresarios y de empresas pueden actuar y están actuando de hecho como actores geopolíticos. Tenemos otro ejemplo, incluso más relevante, que está teniendo consecuencias para la guerra de Ucrania. Es el caso de Starlink, propiedad de Elon Musk, que, con sus medios satelitales, ha aportado gran parte de la inteligencia a las fuerzas ucranianas en su guerra con Rusia.

Si Starlink, si Elon Musk y sus directivos decidieran un apagón informativo, dejar de utilizar sus medios tecnológicos para aportar inteligencia a Ucrania, esta se vería en un gran problema. En el caso de Jensen Huang, todavía no se ha podido demostrar, más allá de dudas razonables, que realmente se haya producido un caso de espionaje. Pero tenemos un empresario muy importante, con acceso a determinado tipo de tecnología, que podría venderse al primer competidor económico de Estados Unidos, China, si no hubiera una serie de sanciones impuestas por Washington para prohibir el comercio con ese tipo de chips avanzados.

La preocupación es la relación del ex CEO de Nvidia con una empresaria china que podría haber colaborado con el Ministerio para la Seguridad del Estado de su país y haber actuado como una agente y accedido a información confidencial y haberla transferido a China, una operación de espionaje a través de una relación sentimental. Tampoco es incompatible con lo primero, que esta mujer hubiera influido para convencer al ex CEO de que aportara de manera subrepticia chips a China a través de las empresas intermediarias con las que estaba relacionada.

Si realmente ha estado trabajando para los servicios de inteligencia chinos, podría haber hecho una de las dos cosas o las dos a la vez. Podría haber robado información y/o podría haber reclutado a Jensen Huang para que le diera información secreta de forma voluntaria. Pero, de momento, solo hay sospechas, pero no evidencias de que esa relación haya dado lugar a un trasvase de información, espionaje o influencia. Luego está la cuestión de qué relación ha podido tener o tiene esta mujer con los servicios secretos chinos. Una posibilidad es que fuera una agente a la que se reclutó para que se acercara al CEO de Nvidia y entablara una relación sentimental que se pudiera aprovechar. Y la otra, la más creíble entre los especialistas, es que esa relación surgió porque interesaba empresarialmente o porque sencillamente se conocieron y se gustaron. Y, una vez que se estableció, los servicios chinos la convencieron para que colaborara. En China, cualquier ciudadano está obligado a cooperar con las fuerzas de seguridad y también con los servicios de inteligencia. Y puede ser presionado de muchas maneras y tener problemas si se resiste.

P. ¿Cuál sería la amenaza o amenazas en estos momentos que los ciudadanos europeos no comprenden en toda su dimension?

R. Para no perder de vista dónde estamos, yo destacaría dos. Una, cuáles son las posibles derivadas que todavía puede tener el conflicto en Ucrania y la disposición de la Federación Rusa a desarrollar acciones híbridas que afecten a los intereses y la seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea. Y dos, la importancia que tiene la situación de deterioro en toda la región del Sahel desde hace años, particularmente para los países del Magreb. Y, como consecuencia de ello, también para los países europeos, especialmente para España o incluso Italia, Francia, Portugal, etc.

Estas son dos amenazas que, aunque se hable de ellas con cada vez más frecuencia en los medios de comunicación, no tienen la resonancia política suficiente y, por tanto, las opiniones públicas europeas no están suficientemente concienciadas de ellas.

P. ¿Está Europa preparada para defenderse de las operaciones de inteligencia, influencia, desinformación y desestabilización, sobre todo de Rusia y de China?

R. Yo diría más bien que tienen que prepararse. Los servicios de inteligencia tienen que dotarse de más capacidades y los gobiernos tienen que plantearse muy seriamente qué hacer cuando los adversarios estatales están haciendo uso de acciones hostiles en la zona gris, no fáciles de imputar directamente. Se está desvalido. Tenemos que empezar a plantearnos en Europa, si nosotros también deberíamos actuar en la zona gris y plantearnos nuestras propias estrategias híbridas.

En términos generales, son los estados revisionistas, los más agresivos, los que tienen una orientación más bien autoritaria, los que recurren a este tipo de estrategias. Pero estamos llegando a una situación en la que los Estados democráticos estamos actuando con una mano atada atrás, sin aprovechar todos nuestros recursos y capacidades para hacer más complicado que se sigan llevando a cabo acciones hostiles que nos perjudican económicamente, que perjudican a nuestra seguridad y que pueden acabar funcionando como herramientas de coacción que cambien las políticas de nuestros gobiernos en contra de la voluntad de nuestros propios gobiernos y de la opinión pública y de nuestros propios valores. Esta es una cuestión que se debería debatir abiertamente, pero hoy día sigue siendo tabú.

Grandes fracasos de los servicios secretos de EE.UU. y de Israel

P. Ha habido dos estrepitosos fracasos, además de servicios secretos que se tienen como los mejores del mundo, el 11-S, y el atentado de Hamás del 7 de octubre. ¿Cómo se puede explicar que tuviesen información y no compusieran el puzle?

R. No hay ningún servicio de inteligencia perfecto. Los servicios de inteligencia cometen errores, como cualquier otra organización o institución. Lo que ocurre es que, como su actividad es secreta, la forma más frecuente de que la actividad secreta deje de serlo es que se produzca un error que tiene consecuencias para la seguridad nacional.

La mayoría de las veces en que se habla de los servicios de inteligencia se hace en relación a un posible fallo. Tanto en el ámbito de la inteligencia pura como en el de la contrainteligencia y en el de las operaciones encubiertas, la mayoría de las operaciones exitosas nunca salen a la luz y, por tanto, se asocia la actividad de los servicios de inteligencia solo a sus fracasos. En segundo lugar, hay que tener muy en cuenta que para un gobierno cargar las culpas por un error de seguridad nacional o de estrategia que afecte a los intereses nacionales a un servicio de inteligencia es una tentación a veces difícil de resistir. En tercer lugar, esos casos, y podríamos añadir otros, son casos en los que se produjeron graves fallos de inteligencia que tuvieron varias características comunes.

Había mucha información, pero recibió diferentes interpretaciones. Con la información no basta. La inteligencia no se puede asimilar simplemente a la obtención de datos o de información, sino que tiene que ser información procesada, filtrada, correctamente interpretada y contextualizada. Eso es lo que aporta el análisis al material en bruto. Y puede dar lugar a interpretaciones divergentes, incluso dentro de un mismo servicio o entre diferentes servicios. Esto ocurrió en los ejemplos mencionados y en otros grandes ejemplos históricos de fallos de servicios de inteligencia.

Había información dispersa que no siempre se conectó adecuadamente y no siempre se interpretó bien. No hubo tampoco suficiente colaboración o no fue eficaz entre distintos órganos de inteligencia. Y no fueron solo fallos de inteligencia, fueron políticos y de inteligencia, porque hubo elementos de inteligencia que las autoridades políticas desestimaron y se aprovecharon otros, que estaban en sintonía con sus expectativas y su punto de vista. Los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás tienen una característica común con otro gran fallo de la inteligencia israelí, el que no permitió anticipar el inicio de la guerra de Yom Kipur.

En ambos casos, los líderes politicos, y también algunos líderes militares, consideraban muy poco probable ser atacados por el enemigo porque les parecía una operación descabellada o un ataque en contra de los intereses de quién podría realizarlo. Eso ocurrió en la guerra de Yom Kippur. Se pensaba que Egipto no atacaría porque las consecuencias serían devastadoras y porque no tenía suficientes capacidades militares. Y volvió a pasar con el ataque de 2023. El gobierno israelí pensaba que la política que estaba aplicando respecto a Hamas hacía muy poco probable que llevara a cabo una acción de esa magnitud que inevitablemente iba a ser respondida con una represalia brutal que acabaría con su poder político en Gaza. Y, sin embargo, ocurrió. Quienes estaban más convencidos de que no podía pasar fueron las autoridades políticas cuando recibieron piezas de inteligencia que señalaban que eso era posible. Les dieron menos credibilidad que aquellas otras que señalaban, alineadas con la perspectiva política, que aquello era muy improbable o incluso imposible.