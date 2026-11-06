Castilla-La Mancha se llena de ilusión con la Lotería de Navidad

Con el anuncio del Sorteo Extraordinario del 22 de diciembre, Loterías y Apuestas del Estado da el pistoletazo de salida a la Navidad. El spot de este año, con el título “Corazonada”, busca transmitir valores de generosidad y compartir la esperanza.

Aunque los décimos llevan a la venta desde principios del mes de julio, la publicación del anuncio acelera la compra de boletos a poco más de un mes del sorteo, que este año repartirá 2.870 millones de euros en premios, un incremento de 98 millones de euros con respecto a la edición anterior.

Aunque algunos prefieren reservar su décimo desde el móvil o el ordenador, la venta física sigue siendo la opción preferida para muchos. Desde la administración número 7 de Ciudad Real, su responsable, Yolanda Puentes, nos cuenta que hay gente a la que le ofreces un número de máquina, pero prefiere “el de toda la vida”.

Terminaciones favoritas

Muchas personas se decantan por un boleto a raíz de sus creencias o experiencias. El número 5 ostenta el récord de ser el más premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad. El Gordo ha caído 32 veces en el número 5. Le siguen el 4 y el 6. Ambas terminaciones han tocado en 27 ocasiones.

Desde la administración de lotería número 2 de Ciudad Real, ubicada en la calle Alarcos, su administradora, Ana María Serna Carmona, señala que “el 13, el 15 y el 69” son las terminaciones que primero se venden en su establecimiento.

Yolanda Puentes, de la administración número 7, explica que la gente elige cada vez más números de fechas importantes en su calendario, como cumpleaños o aniversarios. También reconoce que el 7 es una de las terminaciones más buscadas. Y este año, dice Puentes, “se está vendiendo mucho el 0”.

Novedades del sorteo

En esta edición, el Sorteo Extraordinario de Navidad, que celebra 214 años de historia, repartirá 2.870 euros en premios, 98 millones más que la pasada. Este año la emisión consta de 205 series, siete más que en 2025, de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 4.100 millones de euros.

El primer premio, conocido como 'el Gordo', tiene un importe de 4 millones de euros por serie. El segundo premio está dotado con 1.250.000 euros por serie. 500.000 euros por serie para el tercero. Además, el sorteo reparte dos cuartos premios, con 200.000 euros por seria y ocho quintos, con un importe de 60.000 euros la serie.