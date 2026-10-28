La ONU, la UE y otros líderes internacionales se solidarizan con España tras el accidente: "Europa llora con vosotros"

La tragedia ferroviaria de Toledo ha provocado una oleada de solidaridad internacional. La ONU, la Unión Europea y Gobiernos de distintos continentes han trasladado su pésame a España por el accidente ferroviario sucedido cerca de las 09.00 de este miércoles por el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo en el municipio toledano de Urda, y que ya deja al menos 68 fallecidos y más de 180 heridos (quince de ellos muy graves). Los servicios consulares de países como Italia, Canadá o Corea del Sur llevan horas buscando y asistiendo a pasajeros extranjeros afectados en colaboración con los servicios de emergencia.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su consternación y tristeza por el accidente. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas, así como al pueblo y al Gobierno de España.

Horas antes lo hacía la presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen en su cuenta de X. “Hoy, Europa llora con vosotros”, ha escrito en un mensaje dirigido a los familiares y seres queridos de las víctimas. La responsable comunitaria ha lamentado la “terrible noticia” de la colisión entre los dos trenes de alta velocidad.

Desde el órgano ejecutivo de la UE han ofrecido apoyo a las autoridades españolas y han explicado que sigue la situación junto con la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea. En la rueda de prensa del mediodía, la portavoz de Transportes, Anna-Kaisa Itkonen, ha advertido de que es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las causas del accidente y ha expresado la disposición de Bruselas a prestar la asistencia necesaria.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha declarado “profundamente consternada” en un mensaje en español. La dirigente maltesa ha trasladado sus condolencias a los allegados de los fallecidos, deseado una pronta recuperación a los heridos y agradecido el trabajo de los servicios de emergencia. “España está en mi pensamiento y mi corazón”, ha señalado.

A estas muestras de solidaridad se ha unido el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien ha manifestado todo su apoyo al pueblo español "en estas horas de dolor” o la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, quien ha trasladado sus condolencias al ministro José Manuel Albares.

La solidaridad también ha llegado desde el brazo económico de la Unión. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se ha mostrado profundamente entristecida y ha enviado un mensaje de apoyo a las víctimas, sus familiares, además de a los servicios de emergencia y al conjunto de la población española.

Portugal ofrece ayuda y Francia e Italia trasladan su solidaridad

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado lo ocurrido de “terrible drama ferroviario” y ha dedicado unas palabras a las víctimas, los heridos y los equipos de rescate. “Al pueblo español le expreso la solidaridad de Francia”, ha escrito en X.

Desde Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha expresado su cercanía a España “en estas horas tan difíciles”. La mandataria ha asegurado que tanto ella como su Gobierno tienen presentes a las familias de los fallecidos, a los heridos y a quienes trabajan en las operaciones de rescate.

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha ofrecido la disponibilidad de su país “para lo que sea necesario”. En nombre del Gobierno y del pueblo portugués, ha trasladado su respaldo a las autoridades españolas y a los equipos que participan en la emergencia.

En términos similares se ha expresado el canciller alemán, Friedrich Merz o el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha enviado sus condolencias a España y a Pedro Sánchez, y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. Otros mandatarios en sumarse a los mensajes de solidaridad han sido el presidente de Lituania, Gitanas Nausėda, y los responsables de Exteriores de Bélgica y Hungría, Maxime Prévot y Anita Orbán. “Armenia comparte su dolor y les desea fortaleza”, ha escrito el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, en un mensaje en español dirigido a la población y al Gobierno de España.

Fuera del ámbito europeo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha anunciado comprobaciones, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para determinar si hay mexicanos afectados. El ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa’ar, también ha transmitido sus condolencias y se ha unido al dolor de los españoles.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México)EFE

Italia busca a dos ciudadanas y Canadá confirma nacionales afectados

El Ministerio italiano de Exteriores ha elevado a siete el número de ciudadanos de su país afectados por el accidente. Cuatro se encuentran en buenas condiciones, uno está hospitalizado fuera de peligro y dos mujeres siguen desaparecidas. La Embajada y el Consulado General en Madrid continúan las comprobaciones, especialmente sobre los pasajeros del tren de Renfe.

Por indicación del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, un equipo consular mantiene las visitas a hospitales y centros de acogida de supervivientes para recabar información y prestar asistencia.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha expresado su solidaridad con España y ha confirmado que al menos dos canadienses han resultado heridos. Posteriormente, la ministra de Exteriores, Anita Anand, ha informado de cinco nacionales afectados, sin detallar la situación de todos ellos. Los servicios consulares mantienen el contacto con las autoridades españolas para asistirlos.

La Embajada de Corea del Sur también ha movilizado personal. Seis surcoreanos han sufrido heridas leves, según ha confirmado el embajador en España, Lim Soo-suk, a la agencia Yonhap. La representación diplomática continúa comprobando si hay más nacionales en los trenes españoles.

El rescate y el precedente de Adamuz, en la prensa internacional

El accidente ha encontrado un amplio eco en los medios internacionales. Reuters lo sitúa en el contexto de la segunda gran tragedia ferroviaria del año en España, después de Adamuz, donde murieron 46 personas en enero. La agencia ha publicado una reconstrucción gráfica del choque que incorpora las explicaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la decisión de reanudar la marcha del AVE pese a la señal en rojo.

La BBC ha dedicado una pieza explicativa a la localización del accidente y a la secuencia del choque descrita en las primeras informaciones. Su cobertura recoge que un tren aparentemente detenido fue alcanzado por otro y señala el carácter provisional del balance de víctimas.

Portada del diario francés Le MondeMARC PIASECKI/GETTY IMAGESMARC PIASECKI/GETTY IMAGES

La seguridad ferroviaria también ocupa espacio en la cobertura internacional. El francés Le Monde ha publicado un análisis sobre el estado de la red española y su mantenimiento. El diario señala que la tragedia de Urda, nueve meses después de Adamuz, reabre el debate sobre los recursos destinados a conservar las infraestructuras y sobre la diversidad de sistemas de señalización utilizados en las líneas de alta velocidad.

The Guardian también dedica un análisis a las dudas sobre la seguridad de la alta velocidad española tras dos accidentes mortales en nueve meses.

Por último, en Italia, La Repubblica ha destacado en sus primeras informaciones los numerosos heridos y la suspensión del tráfico ferroviario hacia el sur de España; CNN, por su parte, ha descrito desde el lugar del accidente el despliegue de ambulancias, bomberos y helicópteros, así como el trabajo de los equipos que buscan entre los restos de los vagones.