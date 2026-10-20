El Govern eliminarà els imposts per comprar el primer habitatge a menors de 36 anys
- És un dels anuncis que ha fet la presidenta Marga Prohens en el discurs de política general
- També amplia fins a 45 milions els avals públics i les ajudes de 10.000 euros per compra
El Govern eliminarà els imposts autonòmics per a la compra del primer habitatge als joves menors de 36 anys. És un dels anuncis que ha fet la presidenta Marga Prohens en el discurs de política general. Un discurs en què la paraula que més ha pronunciat ha estat "milions", seguida d'"habitatge". També ha parlat molt: de famílies, seguretat o gestió.
Eliminar imposts per la compra d'habitatge
Marga Prohens anuncia que elimina l'Impost de Transmissions i d'Actes Jurídics Documentats per a tots els menors de 36 anys. I els rebaixa a la meitat per als menors de 40. També amplia fins a 45 milions els avals públics, així com les ajudes de 10.000 euros per compra. Anuncia un pla estratègic d'habitatge amb un impacte de 3.000 milions i una modificació de la llei per destinar l'Impost Turístic a polítiques d'habitatge, el que ha provocat l'unica interrupció del debat.
En matèria fiscal, també redueix al 75% l'Impost de Successions de germans o oncles a nebots quan no hi ha descendència. Pel que fa la saturació turística, reconeix que les Illes no poden créixer més i destaca que acabarem la legislatura limitant els vehicles a les quatre illes. Límits també a la immigració irregular. Prohens carrega contra la inacció del Govern central i l'efecte crida de la regularització, i demana polítiques de retorn.
En matèria de sanitat, confirma l'obertura de Son Dureta per al primer semestre de l'any que ve. Pel que a educació, avança la limitació de pantalles fins a 4t d'ESO. I en transport públic, posarà en marxa trens nocturns a partir de l'any que ve i l'estudi del tren a Artà i Capdepera.
El tercer debat de política general de Prohens ha estat marcat per les eleccions del mes que ve. I per a això, avança un sostre de despesa per a 2027 de 7.160 milions d'euros.