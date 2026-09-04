Prohens exigeix explicacions a Sánchez sobre l'informe policial sobre migracions a les Illes
- El president d'Espanya ha dit que es coneixia un potencial "risc alt" d'arribades marítimes a l'arxipèlag
- Prohens apunta a Sánchez i dues secretàries d'Estat per no haver-la alertat
La presidenta Marga Prohens exigeix explicacions al president Pedro Sánchez per haver dit que l'informe de la Policia sobre arribades massives de migrants no es referia a Ceuta sinó a les Balears i la Península.
El president d'Espanya ha dit que es coneixia un potencial "risc alt" d'arribades marítimes a l'arxipèlag i la costa peninsular. Prohens apunta tant a Sánchez com a les dues secretàries d'Estat mallorquines, per no haver-la alertat. El PSIB i Més l'acusen de sobreactuar.
"Màxima preocupació", diu Prohens
Marga Prohens apel.la directament al president Sánchez sobre l’alt risc d’arribada massiva d’immigrants a les Illes Balears. La presidenta diu que és una qüestió de màxima preocupació, que genera alarma i que compromet la seguretat de la comunitat. Per això, diu, lliurarà una carta a Sánchez després de les seves paraules al Congrés quan parlava d'un informe de la policia nacional sobre Ceuta.
Prohens recorda que el mateix Sanchez el passat 29 de juliol li va dir a Consolat de Mar que el Govern treballava per reduir el nombre de pasteres que arriben a les Illes. La presidenta també fa responsables de la falta d'informació a les dues secretàries d'Estat.
La titular de l'Executiu ha demanat un pla específic de seguretat per les Balears i el suport de tots els grups parlamentaris perque, diu, és una questió que transcendeix el debat autonòmic.