Detenido un profesor de un colegio religioso de Madrid por violar al menos a nueve alumnos y grabarlo
- La investigación continúa abierta, ya que se han identificado a otras posibles víctimas de entre 12 y 15 años
- Las agresiones sexuales se habrían producido tanto dentro de las instalaciones escolares como fuera
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un profesor de Secundaria de un colegio religioso como presunto responsable de varios delitos sexuales cometidos contra alumnos menores de edad. El docente, de 37 años, permanece en prisión provisional sin fianza desde el pasado 16 de octubre, y está siendo investigado por agresiones sexuales a menores de entre 12 y 15 años, así como por delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming, una práctica consistente en captar y manipular a menores a través de internet con fines sexuales.
Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los investigadores han localizado hasta el momento a nueve víctimas, a las que ya se ha tomado declaración. Además, los agentes han identificado a otros posibles afectados con los que están realizando distintas gestiones, por lo que el número de menores implicados podría aumentar a medida que avancen las pesquisas.
La investigación comenzó después de que varios alumnos comentaran a sus actuales profesores determinadas conductas que presuntamente había mantenido con ellos un antiguo docente del centro educativo. Estas revelaciones permitieron poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuya Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Madrid asumió las investigaciones.
Agresiones dentro y fuera del colegio
A partir de ese momento, los agentes iniciaron numerosas diligencias que permitieron identificar a las presuntas víctimas y recabar información sobre los hechos denunciados. Las agresiones sexuales se habrían producido tanto dentro de las instalaciones escolares como fuera del colegio en el que trabajaba el investigado, que ya no formaba parte de la plantilla cuando comenzaron las pesquisas.
Durante la investigación, los agentes practicaron una entrada y registro en el domicilio del sospechoso, autorizada por la autoridad judicial. En el inmueble intervinieron numerosos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles, ordenadores portátiles y distintos soportes de almacenamiento, que podrían resultar relevantes para esclarecer los hechos.
El profesor fue detenido el pasado 13 de octubre y trasladado a las dependencias policiales de la UFAM, donde permaneció aproximadamente 48 horas en los calabozos mientras los investigadores elaboraban el correspondiente atestado. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión provisional sin fianza, medida que se hizo efectiva el pasado 16 de octubre.