Detenido un profesor de un colegio religioso de Madrid por violar al menos a nueve alumnos y grabarlo

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un profesor de Secundaria de un colegio religioso como presunto responsable de varios delitos sexuales cometidos contra alumnos menores de edad. El docente, de 37 años, permanece en prisión provisional sin fianza desde el pasado 16 de octubre, y está siendo investigado por agresiones sexuales a menores de entre 12 y 15 años, así como por delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming, una práctica consistente en captar y manipular a menores a través de internet con fines sexuales.

Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los investigadores han localizado hasta el momento a nueve víctimas, a las que ya se ha tomado declaración. Además, los agentes han identificado a otros posibles afectados con los que están realizando distintas gestiones, por lo que el número de menores implicados podría aumentar a medida que avancen las pesquisas.

La investigación comenzó después de que varios alumnos comentaran a sus actuales profesores determinadas conductas que presuntamente había mantenido con ellos un antiguo docente del centro educativo. Estas revelaciones permitieron poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, cuya Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Madrid asumió las investigaciones.