El cese definitivo de ETA, quince años después: los retos pendientes

Bueno, pues, como les decía, tenemos

ya comunicación con Consul Ordoñez, presidenta de Covite, colectivo de

víctimas de ETA, hermano del

asesinado y recordado dirigente del PP en Euskadi, Gregorio Ordóñez.

Gabó, muy buenas noches

Buenas noches. ¿Qué tal?

Pues queríamos, Consuelo, saber, hace 15 años, a tu hermano lo habían

asesinado mucho antes,

¿cómo recuerdas aquella fecha en la que ETA anunciaba el fin de sus crímenes?

Pues con escepticismo total.

Y os lo voy a decir, yo la verdad es que oigo..

ahora, como estaban hablando, mi querida Lourdes Pérez, que

también conozco muchísimo.

Y la verdad es que nosotros, de verdad..

no nos lo creímos y no nos lo creímos precisamente porque ya

habíamos vivido otras treguas y sabíamos cómo habían acabado.

Os recuerdo..

que COVID nació el 28 de noviembre de 1998 en plena

tregua y en plena negociación del gobierno de Aznar con ETA y

sabemos todos, no tengo que recordar cómo acabó.

Entonces, a mí

me hace gracia, me sorprende cómo...

Y yo en ese momento, claro, estaba ya rodeada

de víctimas. Y las víctimas éramos las que no nos

creíamos, y resulta que todos los demás sí que se lo deberían de creer, pero os

recuerdo que claro,

Zapatero ya llevaba negociando desde hacía años, ¿no?

Igual que nosotros nacimos, precisamente porque estábamos en plena

tregua y

sabíamos que estaban negociando y temíamos, sabíamos lo que iba a estar

en juego en todas las negociaciones con

terroristas siempre está en juego una cosa, que es el derecho a la justicia

de las víctimas

Porque todos habéis estado hablando del acuerdo de paz de..

Colombia

Son finales muy diferentes al nuestro.

Nosotros vivimos un final de ETA negociado

y los acuerdos de paz, pero en conclusión yo hubiera preferido un

acuerdo de paz porque los acuerdos

de paz, todo el mundo sabe que los que dirigían las organizaciones

terroristas,

Brian Adams, se convierten en políticos, en políticos,

y luego empiezan a salir todos los presos de la cárcel.

Es paz por impunidad.

Y esto fue

lo mismo, pero con mentiras.

Sí, es verdad. En un primer momento..

pues no, no nos lo creíamos.

Conforme fuimos viendo que se iban cumpliendo todas las exigencias de

ETA, el acuerdo de la rica 2010, la izquierda de Berchale lo deja todo

escrito, ahí están todas las

exigencias, legalizarme los datos políticos, ir descartelándome a los

presos y un final sin vencedores ni vencidos

Y conforme ya fueron cumpliendo todas esas exigencias empezamos a creernos

que efectivamente este cese definitivo iba a ser para siempre.

Y ojo, lo mejor que ha pasado

en la historia reciente de este país es vivir sin ETA

No ha habido un tiempo mejor para vivir como ciudadanos, no ha habido un tiempo

mejor para

hacer política, que se lo digan a mi hermano.

Entonces, partiendo de esa base..

lo que sí también tenemos que contar, tenemos que contar cómo se llegó a ese

final

cómo se llegó a ese final.

Había otra forma de llegar a ese final, derrotar

a ETA con el Estado de Derecho, utilizar solo las herramientas del

Estado de Derecho

Mi hermano siempre decía, con los terroristas no se puede negociar, eso

es prostituir la democracia, es como si unos ciudadanos se armaran y

negociaran con el gobierno no pagar impuestos.

Bueno, pues aquí lo que pasó es que

el poder político optó por negociar con ETA las condiciones de su final,

legalización de los brazos

políticos, escarcelaciones con trampas al Estado de Derecho, como vimos con

Rajoy

la... Es que Estalburgo ha derrogado la

doctrina para..

No, mentira. Estalburgo solo ordenó la escarcelación

de Dios del Río.

¿Y quién ha visto? Un final sin ventadores

ni vencidos? ¿Quién ha visto en este país la

operación policial de disolución de ETA?

esto,

Y partiendo

algún tipo de conversación hay?

Pero le quería preguntar por la expresión..

decía, ¿se pudo derrotar a ETA con el Estado de Derecho?

Pero ¿no cree que a ETA se le derrotó precisamente desde el Estado de

Derecho, insisto, el Estado de Derecho es las fuerzas de seguridad, la Guardia

Civil, ustedes acaban de

premiar este fin de semana el Servicio de Formación de la Guardia Civil, pero

también el aislamiento

político, es decir, que si el Estado de Derecho derrotó a una banda terrorista

o no

Vamos a ver, ETA, cuando se comenzó

con la negociación de eta claro que estaba más asfixiada que nunca

precisamente por todo lo que acabáis de decir pues

porque estaba derrotada operativamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad…

porque la sociedad ya se había levantado contra ETA, aunque nunca

olvidemos, ETA nunca ha estado sola

nunca ha estado sola, siempre ha tenido el apoyo de una parte de la sociedad…

el apoyo del partido, el partido político, AHB, las diferentes marcas

de la izquierda de Bachale, que eran los ideólogos, y todo el entramado

social

de facilitadores, colaboradores, nunca ha estado sola.

Y luego, por supuesto..

claro que sí, estábamos a punto de conseguir la derrota por las vías del

Estado de Derecho, la que nosotras, las víctimas..

siempre hemos creído en el Estado de Derecho.

Pero, hombre, no quitemos mérito.

O sea, las fuerzas y cuerpos de seguridad..

la sociedad y tal. Claro que habíamos jugado un papel

importante.

Y, ojo, el papel importante, que siempre

se nos olvida de las víctimas, el compromiso

cívico que hemos tenido siempre las víctimas de ETA en este país.

Nunca

respondimos al odio con odio, a la violencia con violencia.

Jamás creímos en el Estado de

Derecho, pese a que este nos ha decepcionado en tantísimas ocasiones.

Y, ojo, una cosa muy

importante, rompimos la espiral de la violencia y evitamos con

eso el conflicto entre dos bandos, que es precisamente lo que ETA necesitaba

para

justificar sus crímenes.

Y parece que se nos olvida también siempre hablar de

cómo llegó, en las condiciones en las que llegó para ese cese, en ese cese

para

declarar ese cese. Le pregunto, Consuelo, para concluir,

hoy estamos repasando

haciendo memoria, historia de lo que pasaba hace 15 años del fin, de 42 años

de barbarie,

de terrorismo, sin sentido, de asesinatos y de crímenes.

15 años después, las calles

de Euskadi, la sociedad de Euskadi, usted que vive ahí y que se dedica a

estar con las víctimas, ¿cómo es la

radiografía de una calle de Donostia, de Bilbao, de San Sebastián, de la que

usted pasea en

estos últimos 15

años? Pues nada que ver.

Nada que ver. Una maravilla.

Nada que ver. Claro.

Yo he estado este fin de semana en San Sebastián

O sea, ¿cómo era ir hace 15 años y cómo es ir ahora?

No tiene nada que ver.

Nada

que ver, pues es que

no sientes miedo para nada

no tienes ningún riesgo.

O sea, quitarte la losa del miedo.

Esto es vivir

la normalidad. Esto es vivir la normalidad.

Solo falta una

Asignatura pendiente en todo esto y es que los ideólogos del terror quienes

antes

diseñaban las estrategias de terror, quienes dieron la orden del despacho

contiguo, del de mi hermano,

de asesinar a mi hermano, pues que asuman la parte de responsabilidad que

les toca y que digan que

nunca estuvo bien matar, que nunca debió existir ETA y

que pidan, pues eso, que reconozcan la responsabilidad que tienen en todo el

sufrimiento

que han causado no solo a las víctimas sino a esta sociedad.

Esa es la asignatura pendiente que tiene la

izquierda Barchale.

Pues aquí lo... Bildu, vamos.

Sí, sí, aquí lo deja bien

expresado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVID, y como siempre, muchísimas

gracias.

Y sobre todo en un día

de hoy de poder participar en este programa con nosotros