Las protestas estudiantiles de Francia se contagian a Italia

Este lunes Italia parece haber despertado de un estado de somnolencia y mira con sorpresa lo ocurrido el fin de semana, después de días abducida por el estado de salud del papa.

La tarde del domingo, por segundo día consecutivo, el centro de Milán se convirtió en un escenario de guerrilla urbana. Lo sucedido remite, inevitablemente, a la situación que se vive en Francia. Pero los protagonistas son menos y muy jóvenes. Jovencísimos. Las cifras bailan según las fuentes, pero todos coinciden en que en la calle se han concentrado más de 2.000, la inmensa mayoría vestidos de negro, encapuchados y con el rostro cubierto. De los alrededor de 200 detenidos, más de la mitad, son menores de edad. Y lo graban todo, o casi todo, con sus teléfonos móviles. Los enfrentamientos han tomado tal intensidad que cerca de 150 agentes policiales fueron heridos este fin de semana.

01.17 min Las protestas estudiantiles y por la vivienda se propagan por Europa

Para hacer frente a la situación, el Gobierno de Italia, de la ultraderechista Giorgia Meloni, tiene previsto celebrar celebrar un Consejo de Ministros el martes. Este lunes, ha reunido en Roma a varios ministros con competencias en seguridad. En este encuentro, han valorado medidas para hacer frente a los disturbios. Por el momento se desconoce qué van a decidir, aunque algunos medios adelantan que se tratará de un decreto-ley.

El vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha anunciado en sus redes sociales que habrá "500 militares más para defender" Milán.

Las protestas estudiantiles llegan a Italia Durante el fin de semana se produjeron numerosas manifestaciones de estudiantes, en su mayoría pacíficas, y muchos se preguntan cómo han derivado en disturbios sin aparente adhesión ideológica. Motivación política, sí, claro, todo es política. Y la rabia, la ira que queda patente en sus acciones, refleja el obvio malestar con la situación actual. "Somos invisibles", dicen algunos a las cámaras de los reporteros. Y eso es política. Lo que nadie se atreve a afirmar aquí es si detrás de esto hay movimientos de extrema derecha o de extrema izquierda. Nadie lo sabe con seguridad. E Italia está atónita ante esta explosión violenta del descontento, que tiene en las redes sociales su primer canal de consenso, su verdadera plaza pública, esa zona en la que se encuentran y se organizan. La contundente respuesta de las fuerzas de seguridad contuvo, al final de la tarde, la nueva jornada de saqueos a supermercados, tiendas de equipamiento deportivo o de licores, destrozos de mobiliario público o privado, vehículos… todo lo que se cruzaba en un camino desaforado y a la carrera… en una atmósfera de gases lacrimógenos y chorros de agua por parte de los antidisturbios, que los jóvenes responden con lanzamientos de objetos y potentes petardos. La plaza del Duomo fue acordonada para asegurar la seguridad de la Catedral de Santa María Nascente. En la mente de todos, el desastre que ha arrasado el ayuntamiento de Limoges, en Francia. Aquí no ha llegado a tanto, ni mucho menos, pero los fieles que estaban en su interior fueron evacuados por una salida secundaria. Europa indignada: del campamento de Sol a la ola de contestación juvenil en el continente Víctor García Guerrero / @victorgguerrero Los enfrentamientos del domingo fueron la segunda parte de los altercados del sábado por la tarde. Como si se buscara la revancha. Porque el sábado fue una jornada de reivindicación y manifestación en diversas ciudades de Italia. El día grande de un movimiento que ya se había hecho notar el día anterior. Además de Milán, Turín, Bolonia, también la capital, Roma, acogieron marchas mayoritariamente pacíficas, en las que estudiantes y trabajadores se unían, como en otras partes de Europa, para protestar y exigir. Protestar contra el coste de la vida, incluida la vivienda, y los bajos salarios… exigir mejores servicios públicos, más recursos para educación, impuestos más justos, y menos gasto militar. El Parlamento de Italia aprueba "Melonellum', la polémica reforma electoral impulsada por el Gobierno de Meloni Susana Samhan