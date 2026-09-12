Céline Dion regresa por todo lo alto a los escenarios tras seis años de ausencia: "Prometí no llorar, no he cumplido"

Entre máxima expectación, Céline Dion ha vuelto en París por todo lo alto a los escenarios tras más de seis años sin dar conciertos, a excepción de su actuación en la apertura de los Juegos Olímpicos de la capital francesa de 2024, por una rara enfermedad que padece.

"Había prometido no llorar, no cumplo mis promesas", ha dicho emocionada al poco de dar comienzo el concierto. Pero ha tranquilizado así a sus fans: "Son lágrimas de alegría. Me alegro muchísimo de veros".

La intérprete de éxitos planetarios como 'All by Myself' o 'My Heart Will Go On' ha aparecido ataviada con un elegante vestido negro tras un retraso de algo más de tres cuartos de hora respecto a la hora prevista de inicio.

La cantante canadiense, que padece una rara enfermedad neurológica llamada Síndrome de la Persona Rígida, ha inaugurado el recital con 'On ne change pas', tema de 1998 en el que ya se hizo patente la emoción que envuelve esta cita en el estadio Plenitude Arena.