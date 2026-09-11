Detenido el autor de dos robos con fuerza en iglesias de la provincia de Toledo
- Sustrajo los pendientes de la Virgen en la iglesia de Quismondo, además de 250 euros de los feligreses
- Se investiga si se trata de un grupo criminal organizado itinerante que roba iglesias en distintos territorios
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una actuación conjunta, han detenido en el municipio murciano de Alcantarilla al presunto autor de dos robos con fuerza en sendas iglesias de la provincia de Toledo, de donde había sustraído piezas que formaban parte de imágenes escultóricas de carácter religioso, así como el dinero en efectivo proveniente de las donaciones de los feligreses.
Los hechos sucedieron en septiembre del año pasado año, cuando el principal investigado se desplazó desde su lugar de residencia en Alcantarilla (Murcia) hasta la provincia de Toledo y de madrugada accedió a las iglesias de las localidades de Quismondo y Santa Cruz del Retamar para cometer los robos.
Robó los pendientes de la Virgen
El primero de los robos, cometido sobre las 02:00 horas de la madrugada, se produjo con la fractura del bombín de la puerta de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Quismondo, donde el principal implicado, con la ayuda de otras personas, registró el templo y sustrajo los pendientes que portaba la imagen de la Virgen, además de unos 250 euros de los donativos aportados por los feligreses.
Después, se desplazaron a la iglesia de Santa Cruz del Retamar, a escasos ocho kilómetros de Quismondo, a la que intentaron acceder sin éxito, causando daños materiales.
La colaboración y coordinación establecidas entre la Policía Nacional y la Guardia Civil permitieron situar el vehículo utilizado y al principal investigado en la localidad de Alcantarilla (Murcia), donde se registró su vivienda, encontrándose pruebas e indicios de su implicación en los hechos.
La investigación sigue abierta para poder determinar la posible implicación de otras personas, así como su participación en otros hechos delictivos similares que están siendo investigados. Podría tratarse de un grupo criminal organizado itinerante que se desplazaría por diferentes comunidades autónomas realizando robos con fuerza en iglesias.