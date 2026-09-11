Detenido el autor de dos robos con fuerza en iglesias de la provincia de Toledo

La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una actuación conjunta, han detenido en el municipio murciano de Alcantarilla al presunto autor de dos robos con fuerza en sendas iglesias de la provincia de Toledo, de donde había sustraído piezas que formaban parte de imágenes escultóricas de carácter religioso, así como el dinero en efectivo proveniente de las donaciones de los feligreses.

Los hechos sucedieron en septiembre del año pasado año, cuando el principal investigado se desplazó desde su lugar de residencia en Alcantarilla (Murcia) hasta la provincia de Toledo y de madrugada accedió a las iglesias de las localidades de Quismondo y Santa Cruz del Retamar para cometer los robos.