María Chivite descarta que Eh Bildu se convierta en socio de gobierno en 2027

Ante los micrófonos de RNE en Navarra, María Chivite pone nota a la gestión de su equipo de Gobierno en la actual legislatura y considera que pese a las dificultades merece un notable. Reconoce, eso sí, que todo es mejorable y que hay retos que todavía no han conseguido cumplir, como es el caso de la sanidad con las listas de espera, que no se reducen. Recuerda que las huelgas del sector médico no han ayudado, pero muestra su disposición a seguir negociando para acabar con el conflicto.

14.50 min La presidenta foral, María Chivite, da un notable a la gestión de su gobierno en esta legislatura

La vivienda es otro de los temas en los que la presidenta del Gobierno de Navarra quiere avanzar más. Valora positivamente los resultados de la declaración de zonas de mercado de alquiler tensionado y asegura que Europa va en línea con lo que está haciendo la comunidad foral en esta materia. Anuncia que pondrán más medidas sobre la mesa, entre ellas, las vinculadas a nuevos desarrollos urbanísticos, con los que a medio plazo esperan hacer realidad 20.000 nuevas viviendas en la Comarca de Pamplona. Pide la presidenta más colaboración institucional, especialmente de los ayuntamientos. Y pone como ejemplo a los consistorios de Cizur y Orcoyen, donde se está poniendo a disposición nuevos desarrollos de vivienda.

Recuerda que todavía quedan meses de trabajo en la actual legislatura y varias normas destacadas que iniciarán su tramitación en breve, como son la ley de salud, la de industria o la de universidades.