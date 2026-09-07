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Vuelve a las aulas el alumnado de infantil y primaria

  • El curso escolar 2026-2027 comienza en Navarra con 111.771 estudiantes
  • El 68% están matriculados en la red de enseñanza pública
Para todos los públicos Tres personas caminan por una acera urbana. Una persona adulta o adolescente va detrás de una niña con uniforme escolar y un niño con zapatillas Nike, todos dirigiéndose en la misma dirección.
Los alumnos de Infantil y Primaria empiezan las clases en gran parte de Navarra
AGENCIAS/RTVE

Hoy ha sido un lunes muy lunes para miles de alumnos y alumnas de infantil y primaria. Las vacaciones de verano han tocado a su fin y les ha llegado el turno de volver a las aulas en esta incorporación escalonada iniciada el pasado viernes, 4 de septiembre.

Las aulas en datos

El curso académico 2026-2027 ha empezado en Navarra con la incorporación de 4.552 nuevos alumnos y alumnas de 3 años. 14.991 estudiarán en el segundo ciclo de Educación Infantil, 38.424 en Primaria, 30.685 en Secundaria y 9.171 cursarán Bachillerato. En total, 111.771 estudiantes, el 68% matriculados en la red pública de enseñanza.

A todos ellos se irán sumando, en las semanas posteriores de inicio de curso, los 18.500 estudiantes de Formación Profesional y resto de etapas. En conjunto, 86.668 estudiantes se han matriculado en los modelos lingüístico A y G, y 25.103 en los modelos B y D.

Baja la ratio

La ratio media real profesor/alumno con la que se abre el curso en los centros públicos es de 7 estudiantes por docente. En este curso académico las ratios grupo/aula en los centros públicos continúan bajando en todos los ciclos y etapas educativas.

Así, en este curso 26-27 la ratio grupo/aula en el segundo ciclo de Educación Infantil es de 14 frente a los 15 del pasado curso. En Educación Primaria esta ratio será de 16, frente a los 17 anteriores y en Secundaria habrá un promedio de 23 en lugar de 24. Finalmente, en Bachillerato la ratio bajo de 26 a 25 estudiantes por aula.

Inicio de curso caluroso

La vuelta al cole se inició en Navarra el viernes 4 de septiembre con la incorporación de los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y FP. Fue un primer día de clase caluroso, por encima de los 35 grados, siguiendo la estela del final del curso pasado. Unas cifras que se han vuelto a repetir con la incorporación al curso hoy del alumnado de infantil y primaria.

El Departamento de Educación destaca el avance en las medidas de climatización de centros y espacios educativos que inició ya este verano y que van a continuar en este curso para garantizar gradualmente unas condiciones adecuadas de enseñanza frente a las cada vez más frecuentes olas de calor.

Una vuelta más amena

En el colegio público Santa Ana de Buñuel llevan cuatro años amenizando la vuelta a las aulas de sus cerca de 200 alumnos y alumnas. Convierten en una fiesta lo que a muchos hoy se les hace cuesta arriba y lo hacen, además, con moraleja.

Para todos los públicos Mujeres en sofá con móvil y tableta, rodeadas de niños curiosos con camisetas de fútbol. Fondo de edificio con logo de colegio 'CPEIP Santa Ana de Buñuel'.
En Buñuel inician el curso concienciando sobre el uso responsable de las tecnologías

'Desconecta para conectar' es el lema con el que los 20 docentes del centro han dado la bienvenida al curso y a sus estudiantes. Un teatro para escenificar la adicción a las pantallas y concienciar sobre el uso responsable de las tecnologías.

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