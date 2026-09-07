Vuelve a las aulas el alumnado de infantil y primaria
- El curso escolar 2026-2027 comienza en Navarra con 111.771 estudiantes
- El 68% están matriculados en la red de enseñanza pública
Hoy ha sido un lunes muy lunes para miles de alumnos y alumnas de infantil y primaria. Las vacaciones de verano han tocado a su fin y les ha llegado el turno de volver a las aulas en esta incorporación escalonada iniciada el pasado viernes, 4 de septiembre.
Las aulas en datos
El curso académico 2026-2027 ha empezado en Navarra con la incorporación de 4.552 nuevos alumnos y alumnas de 3 años. 14.991 estudiarán en el segundo ciclo de Educación Infantil, 38.424 en Primaria, 30.685 en Secundaria y 9.171 cursarán Bachillerato. En total, 111.771 estudiantes, el 68% matriculados en la red pública de enseñanza.
A todos ellos se irán sumando, en las semanas posteriores de inicio de curso, los 18.500 estudiantes de Formación Profesional y resto de etapas. En conjunto, 86.668 estudiantes se han matriculado en los modelos lingüístico A y G, y 25.103 en los modelos B y D.
Baja la ratio
La ratio media real profesor/alumno con la que se abre el curso en los centros públicos es de 7 estudiantes por docente. En este curso académico las ratios grupo/aula en los centros públicos continúan bajando en todos los ciclos y etapas educativas.
Así, en este curso 26-27 la ratio grupo/aula en el segundo ciclo de Educación Infantil es de 14 frente a los 15 del pasado curso. En Educación Primaria esta ratio será de 16, frente a los 17 anteriores y en Secundaria habrá un promedio de 23 en lugar de 24. Finalmente, en Bachillerato la ratio bajo de 26 a 25 estudiantes por aula.
Inicio de curso caluroso
La vuelta al cole se inició en Navarra el viernes 4 de septiembre con la incorporación de los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y FP. Fue un primer día de clase caluroso, por encima de los 35 grados, siguiendo la estela del final del curso pasado. Unas cifras que se han vuelto a repetir con la incorporación al curso hoy del alumnado de infantil y primaria.
El Departamento de Educación destaca el avance en las medidas de climatización de centros y espacios educativos que inició ya este verano y que van a continuar en este curso para garantizar gradualmente unas condiciones adecuadas de enseñanza frente a las cada vez más frecuentes olas de calor.
Una vuelta más amena
En el colegio público Santa Ana de Buñuel llevan cuatro años amenizando la vuelta a las aulas de sus cerca de 200 alumnos y alumnas. Convierten en una fiesta lo que a muchos hoy se les hace cuesta arriba y lo hacen, además, con moraleja.
'Desconecta para conectar' es el lema con el que los 20 docentes del centro han dado la bienvenida al curso y a sus estudiantes. Un teatro para escenificar la adicción a las pantallas y concienciar sobre el uso responsable de las tecnologías.