El musical SIX llega a Madrid: las reinas que decidieron contar su propia historia
- El musical se estrena el 17 de septiembre en el Teatro Gran Vía de Madrid
- Seis reinas Tudor traen pop y diversión en 80 minutos de espectáculo
SIX, el musical que reinterpreta las vidas de las reinas Tudor, llega al teatro Gran Vía de Madrid el 17 de septiembre con descaro, diversión y un show frenético que revolucionará la cartelera musical de la capital.
Enrique VIII fue una 'perla' de su tiempo. Tuvo seis esposas que no tuvieron el mejor final: dos ejecutadas, dos repudiadas por la anulación del matrimonio, una muerta tras el parto, y una única superviviente. Las seis, que sufrieron los agravios y daños colaterales de haberse casado con el rey de Inglaterra, compiten en esta función por ver quién ha sufrido más durante su matrimonio en este concierto pop de 80 minutos que excluye al rey.
El musical, que promete "no ser una experiencia en teatro usual", según su directora asociada Lindsey Miller, salió de las jóvenes mentes de dos estudiantes de Cambridge, Toby Marlow y Lucy Moss. En tan solo nueve años está dando vueltas por todo el mundo, además de ser un éxito en el West End (Londres) y Broadway (Nueva York).
Madrid lo recibe con mucha expectación, ya que tiene facilidad para enganchar al público muy joven. De hecho, se ha convertido en referente de los fans y es el musical más descargado en redes. Quizá es que no solo acerca a todas las generaciones a la historia, sino que habla de un fenómeno inmortal a través de los tiempos: un ex. Julia Gómez Cora, la productora teatral, resume la atemporalidad de la obra así: "Da igual que sea Enrique VIII, el musical habla de un ex. ¿Y quién no ha tenido un ex?".
Las reinas, reinas del pop
La productora considera que es una obra que lleva por delante el "empoderamiento femenino". Según explica, estaban cansadas de otros musicales en los que "la protagonista siempre es una soprano rubia de ojos celestes", así que decidieron apostar por mujeres de todo tipo con diferentes cuerpos, voces, acentos y tonos de piel.
Según Lindsey Miller, "las protagonistas están destinadas a ser reinas del pop globales y contar sus propias historias", por lo que sus rasgos de personalidad son muy diversos y no solo se pueden reducir a un arquetipo. Las actrices que interpretan a las reinas, que representan la frescura de la producción al estar recién salidas de escuelas de teatro musical, aseguran que "sus personajes son algo más que lo que la historia dice de ellas", en ocasiones la cultura general las hipersexualiza, las considera tontas o manipuladoras en exceso. Además, han tenido la suerte de trabajar con personajes que "estaban escritos al 50%", de forma que han podido ponerles sus toques personales. Así "se genera una fusión entre lo que sería nuestra reina, los documentales y libros que hemos estudiado, y nuestra personalidad".
Cada reina está inspirada en alguna diva del pop. Catalina Howard bebe de referentes como Ariana Grande y Britney Spears; Ana Bolena, de Lily Allen y Avril Lavigne y Jane Seymour, de Adele. Estas artistas tienen estilos y personalidades muy diferentes y, precisamente por eso, la monotonía no tendrá cabida en esta obra: cada reina aporta un carácter, una estética y una manera de interpretar completamente distintas.
Pura novedad
Este musical es de todo menos lo que la gente se esperaría y, según Julia Gómez Cora, es precisamente "lo que Madrid necesita". Desde la primera canción, el espectáculo establece una conexión directa con los espectadores: rompe la cuarta pared y les invita a participar activamente en la experiencia.
La directora asociada ha entendido desde el principio al público como "la sexta reina", una idea que resume una de las grandes particularidades de SIX: involucrar al espectador. Para ella resulta emocionante ver cómo las protagonistas y el público "parecen quererse, valorarse y respetarse profundamente como amigas".
Es la primera vez que este musical se lleva al castellano. Las letras originales están cargadas de toques de humor, referencias históricas y expresiones contemporáneas. De hecho, la traducción ha sido el mayor reto de la producción. Las letras van acompañadas de músicas con las que Lindsey Miller dice haber "expandido el género pop" y haberlo llevado a tocar rincones tan distintos como "la rave, las baladas, la música trance o el pop latino".
El vestuario también se sale de la norma. Cuando Marta Zubillaga, la actriz que interpreta a Ana Bolena, anunció en su entorno que iba a participar en el musical, le dijeron que se preparara para pelucas súper voluptuosas y una rigidez propia del barroco anglosajón. Lo que no se esperaban es que la Ana Bolena de SIX iba a salir al escenario con minifalda para hacer twerking, botas de tacón con brillantes, gafas de sol y golilla fluorescente.
Si nos fiamos de los precedentes, SIX tiene un premio Tony a Mejor Música Original, una nominación al Grammy y más de 5.500 millones de reproducciones globales en plataformas digitales, por lo que promete dejar huella a su paso por Madrid. Con humor, pop y mucho carácter, las reinas nos demuestran que, aunque hayan pasado 500 años, una historia sobre seis mujeres y su ex sigue siendo universal.
*Aroa Arroyo García es alumna de Doble Grado en Periodismo e Historia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Paloma de Salas, subdirectora de RTVE Digital, ha supervisado la elaboración de este artículo.