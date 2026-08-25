El musical SIX llega a Madrid: las reinas que decidieron contar su propia historia

SIX, el musical que reinterpreta las vidas de las reinas Tudor, llega al teatro Gran Vía de Madrid el 17 de septiembre con descaro, diversión y un show frenético que revolucionará la cartelera musical de la capital.

Enrique VIII fue una 'perla' de su tiempo. Tuvo seis esposas que no tuvieron el mejor final: dos ejecutadas, dos repudiadas por la anulación del matrimonio, una muerta tras el parto, y una única superviviente. Las seis, que sufrieron los agravios y daños colaterales de haberse casado con el rey de Inglaterra, compiten en esta función por ver quién ha sufrido más durante su matrimonio en este concierto pop de 80 minutos que excluye al rey.

El musical, que promete "no ser una experiencia en teatro usual", según su directora asociada Lindsey Miller, salió de las jóvenes mentes de dos estudiantes de Cambridge, Toby Marlow y Lucy Moss. En tan solo nueve años está dando vueltas por todo el mundo, además de ser un éxito en el West End (Londres) y Broadway (Nueva York).

Madrid lo recibe con mucha expectación, ya que tiene facilidad para enganchar al público muy joven. De hecho, se ha convertido en referente de los fans y es el musical más descargado en redes. Quizá es que no solo acerca a todas las generaciones a la historia, sino que habla de un fenómeno inmortal a través de los tiempos: un ex. Julia Gómez Cora, la productora teatral, resume la atemporalidad de la obra así: "Da igual que sea Enrique VIII, el musical habla de un ex. ¿Y quién no ha tenido un ex?".

Las reinas, reinas del pop La productora considera que es una obra que lleva por delante el "empoderamiento femenino". Según explica, estaban cansadas de otros musicales en los que "la protagonista siempre es una soprano rubia de ojos celestes", así que decidieron apostar por mujeres de todo tipo con diferentes cuerpos, voces, acentos y tonos de piel. Lugares del mundo donde se encuentran actualmente los shows de SIX Según Lindsey Miller, "las protagonistas están destinadas a ser reinas del pop globales y contar sus propias historias", por lo que sus rasgos de personalidad son muy diversos y no solo se pueden reducir a un arquetipo. Las actrices que interpretan a las reinas, que representan la frescura de la producción al estar recién salidas de escuelas de teatro musical, aseguran que "sus personajes son algo más que lo que la historia dice de ellas", en ocasiones la cultura general las hipersexualiza, las considera tontas o manipuladoras en exceso. Además, han tenido la suerte de trabajar con personajes que "estaban escritos al 50%", de forma que han podido ponerles sus toques personales. Así "se genera una fusión entre lo que sería nuestra reina, los documentales y libros que hemos estudiado, y nuestra personalidad". Cada reina está inspirada en alguna diva del pop. Catalina Howard bebe de referentes como Ariana Grande y Britney Spears; Ana Bolena, de Lily Allen y Avril Lavigne y Jane Seymour, de Adele. Estas artistas tienen estilos y personalidades muy diferentes y, precisamente por eso, la monotonía no tendrá cabida en esta obra: cada reina aporta un carácter, una estética y una manera de interpretar completamente distintas.