Las islas de San Simón y San Antón, en la ría de Vigo, declaradas lugar de memoria democrática en el BOE

El Gobierno ha declarado las islas de San Simón y San Antón, en la ría de Vigo, como lugar de memoria democrática a través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y tramitada de acuerdo con la Ley de Memoria. Así culmina el proceso iniciado que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática inició hace casi un año sobre un "excepcional enclave" que fue utilizado por los sublevados contra la II República durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.

Las islas, utilizadas como prisión provisional entre 1936 y 1943, pasan así, con la publicación en el BOE a formar parte del inventario de Lugares de Memoria Democrática y se activan así las medidas de protección, conservación y difusión de este espacio.

“🔴 En Galicia, las islas de San Simón y San Antonio son ya oficialmente Lugar de Memoria Democrática



▪️ Localizadas en la ría de Vigo, se convirtieron durante el franquismo en un campo de concentración



🎙️ Aitana Vidal | @RTVEGalicia pic.twitter.com/8aiwV7Ueri“ — Radio 5 (@radio5_rne) August 21, 2026

El último de los lugares históricos que se incorporaron a ese inventario fue el Pazo de Meirás, símbolo de poder de la dictadura franquista, un inmueble, ubicado en A Coruña que de este modo pasaba de manos de la familia Franco a titularidad pública.

Más de 5.600 presos pasaron por la prisión ubicada en estas islas La publicación en el BOE recuerda que el penal, inicialmente concebido como una prisión provisional, estuvo operativo entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943, y que por él pasaron más de 5.600 presos. El penal estaba formado por islas, San Simón y San Antón, unidas por un pequeño puente: en la mayor, San Simón, se encontraban los pabellones de presos, mientras que San Antón albergaba el cuartel de la guarnición militar encargada de custodiarlos y el cementerio. Según la resolución publicada en el BOE, más de 500 presos murieron debido a la falta de alimentos, el hacinamiento y las pésimas condiciones, especialmente duras para una población reclusa compuesta en su mayoría por personas mayores de 60 años.