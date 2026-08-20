Continúan las labores de extinción del incendio de Urzainqui con 8 medios aéreos

El Servicio de Bomberos de Navarra / Nafarroako Suhiltzaileak ha desplegado un dispositivo que incluye ocho medios aéreos, tanto propios como del estado y varias brigadas que trabajan por tierra. La presidenta Chivite ha visitado este mediodía el puesto de mando avanzado, ubicado en el parque de los bomberos voluntarios de Isaba, donde se ha reunido con representantes municipales y les ha trasmitido un mensaje de tranquilidad respecto a la seguridad de los cascos urbanos.

Dispositivo terrestre y 8 medio aéreos Trabajan en el lugar brigadas de los parques de Cordovilla, Sangüesa y Tafalla, dos BHIF y bomberos voluntarios de Isaba. Asimismo, se ha incorporado al dispositivo una brigada helitransportada y otra terrestre de Aragón, ambas muy experimentadas en el uso de herramientas manuales. En apoyo de los efectivos terrestres se han movilizado 8 medios aéreos. Se trata de tres helicópteros del Gobierno de Navarra y cinco aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica.

Dificultades de acceso El incendio está ubicado en una zona forestal densa, situada en una zona de fuerte pendiente ubicada en el entorno de la peña Gazpar. El fuego es de propagación lenta y no comporta riesgo para los cascos urbano, aunque la difícil orografía dificulta las labores del dispositivo de extinción. Por un lado, la fuerte pendiente y la densidad de la vegetación hacen que sea imposible en muchas zonas el acceso con autobombas y líneas de agua, por lo que las labores se ven limitadas a las descargas de agua de los helicópteros y al trabajo con herramienta manual desde el suelo.