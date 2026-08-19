La patronal de xàrters reclama més exàmens pràctics i professionalitzar el sector
- Alerten dels riscos de la falta de formació, avaluació i del poc respecte a la mar
- Reclamen professionalitzar el sector i fer exàmens pràctics avaluables per treure's el títol
La mort aquest dimarts d'un turista de 70 anys en bolcar una llanxa de lloguer reobre el debat sobre la seguretat a la mar. La Guàrdia Civil està investigant els fets, que varen tenir lloc a s'Estanyol de Llucmajor. La patronal diu que el problema no és la manca de llicència, sinó l'escassa professionalitat de les que sí en tenen. El pròxim 1 d'octubre deixarà de ser possible llogar una barca de petita eslora si no es disposa d'un títol o s'acompanya d'un patró.
5 metres d'eslora per 300 euros al dia
Són embarcacions de fins a 5 metres d'eslora i 15 cavalls. Amb capacitat màxima per 6 persones, es poden llogar sense llicència per 300 euros al dia. "Quan embarquen al matí els expliquem tot el que han de saber per tenir una bona travessia: com funciona l'àncora, el motor, on fondejar o on estaran més tranquils en funció del clima i el ven", explica Sergio Rober, de l'empresa xàrter Smart Boats Mallorca, al Port d'Andratx.
A partir de l'1 d'octubre, però, les embarcacions de menys de 5 metres d'eslora no es podran llogar sense llicència: s'exigirà tenir el títol o llogar-la amb capità.
Es tracte del mateix tipus d'embarcació que aquest dimarts va bolcar a 100 metres de la costa de s'Estanyol i on un turista espanyol a morir. Amb la mar en calma, la principal hipòtesi és que una embarcació més gran va generar una ona.
"Se sap que hi va haver una ona molt gran i la mar en calma, la única opció és que una embarcació de gran eslora creàs una ona molt gran que va desestabilitzar la llanxa", considera Pedro Gil, president de l'Associació d'Empreses de Xàrter de les Balears.
Fa anys que la patronal alerta dels riscos de la falta de formació, avaluació i del poc respecte a la mar cap a embarcacions més petites. Reclamen professionalitzar el sector i fer exàmens pràctics avaluables per treure's el títol.
"La llicència de navegació són dues hores de teòrica i quatre hores de navegació que no són evaluables. Ni les de la llicència, ni les del PNB, ni les del PER, ni les de patró de iot ni les de capità de iot, pots dur qualsevol vaixell a qualsevol lloc del món sense haver-te examinat de les pràctiques. Sembla que la mar és per tothom, però desgraciadament, no ho és", tanca Gil.