Los rescates en la montaña aumentan en el verano en el Principado de Asturias
- El último suceso se ha producido en Cabrales con un fallecido
- Planificar la ruta y llevar el equipamiento adecuado, claves para evitar accidentes
Durante el período estival el Principado de Asturias incrementa el número de turistas y con ello el número de personas que se animan a hacer rutas en la montaña. Asturias ofrece multitud de planes en la naturaleza como realizar senderismo o alpinismo. Los expertos recuerdan la importancia de una buena planificación y correcto equipamiento. "Hay que evitar hacer una ruta que esté por encima de las posibilidades que tenemos. Hay que elegir un recorrido adecuado", indica Íñigo Sánchez que trabaja como jefe de turno del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). "Hay que evitar salir a la montaña sin haber dicho antes la ruta que se va a seguir ya que buscar a personas por ejemplo en el Macizo Central de Picos de Europa es una tarea casi imposible", señala Sánchez. "Llevar luz y ropa de abrigo también es importante", tal como recuerdan desde el GREIM. Y, por último, "disponer de un dispositivo GPS también es necesario para pasar una jornada en la montaña", expone Sánchez.
Equipamiento adecuado y cómo actuar si nos perdemos
"La ropa de abrigo, un móvil con batería externa o una linterna son los elementos imprescindibles para llevar a la montaña", señalan desde el GREIM. A estos es recomendable sumar otros elementos como un botiquín de primeros auxilios o una manta eléctrica.
La montaña es un entorno cambiante y se puede producir una situación en la que perdamos la ruta. Los profesionales indican que ante un problema es necesario mantener la calma, no seguir avanzando, buscar un lugar seguro, llamar al 112 y buscar la ubicación lo más precisa posible y no moverse después de comunicar la posición. Uno de los errores más frecuentes que se suelen cometer, indican los profesionales, es moverse tras activar el rescate. Señalizar la zona con elementos visibles como ropa de colores llamativos, luces o incluso colocando mochilas formando una “Y”, señal internacional de socorro tierra-aire, es otra de las medidas que se pueden llevar a cabo.
Accidentes de montaña en Asturias
En el verano se incrementa el número de accidentes de montaña en el Principado. El último suceso, a fecha de redacción de esta noticia, ha sido el fallecimiento del varón de unos 50 años encontrado inconsciente este lunes en Cabrales mientras subía Peña Castilla. El hombre estaba en el suelo por causas que se desconocen en la majada de Las Moñas, en Pandellana, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias. Un equipo de rescate se desplazó al lugar para practicarle maniobras de reanimación pero no pudieron salvarle la vida.
Este suceso se une a otros dos acaecidos en los últimos días en Asturias. Un hombre de 70 años ha fallecido en Somiedo cuando realizaba una ruta entre la Farrapona y la Sierra de Los Bígaros en compañía de su familia. El varón sufrió una caída y se precipitó unos 200 metros por una ladera. Cuando llegaron los equipos de rescate ya había fallecido. En el municipio de Parres dos jóvenes de 20 y 22 años pudieron ser rescatados tras desaparecer el sábado por la noche. Estaban en una autocaravana con su madre en el aparcamiento de El Fitu y decidieron salir de noche a realizar un recorrido. Fueron localizados en la madrugada del domingo en una zona enriscada.
Desde el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias indican que hay rescates que se producen por accidentes, otros que se llevan a cabo por desconocimiento de los senderistas y otros que se realizan por personas conocedoras de la montaña pero que la situación meteorológica puede crearles un problema . "Los rescates cuanto antes se hagan mejor, no hay que esperar a que se haga de noche", concluyen desde el GREIM.