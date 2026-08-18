Los rescates en la montaña aumentan en el verano en el Principado de Asturias

Durante el período estival el Principado de Asturias incrementa el número de turistas y con ello el número de personas que se animan a hacer rutas en la montaña. Asturias ofrece multitud de planes en la naturaleza como realizar senderismo o alpinismo. Los expertos recuerdan la importancia de una buena planificación y correcto equipamiento. "Hay que evitar hacer una ruta que esté por encima de las posibilidades que tenemos. Hay que elegir un recorrido adecuado", indica Íñigo Sánchez que trabaja como jefe de turno del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). "Hay que evitar salir a la montaña sin haber dicho antes la ruta que se va a seguir ya que buscar a personas por ejemplo en el Macizo Central de Picos de Europa es una tarea casi imposible", señala Sánchez. "Llevar luz y ropa de abrigo también es importante", tal como recuerdan desde el GREIM. Y, por último, "disponer de un dispositivo GPS también es necesario para pasar una jornada en la montaña", expone Sánchez.

Equipamiento adecuado y cómo actuar si nos perdemos "La ropa de abrigo, un móvil con batería externa o una linterna son los elementos imprescindibles para llevar a la montaña", señalan desde el GREIM. A estos es recomendable sumar otros elementos como un botiquín de primeros auxilios o una manta eléctrica. La montaña es un entorno cambiante y se puede producir una situación en la que perdamos la ruta. Los profesionales indican que ante un problema es necesario mantener la calma, no seguir avanzando, buscar un lugar seguro, llamar al 112 y buscar la ubicación lo más precisa posible y no moverse después de comunicar la posición. Uno de los errores más frecuentes que se suelen cometer, indican los profesionales, es moverse tras activar el rescate. Señalizar la zona con elementos visibles como ropa de colores llamativos, luces o incluso colocando mochilas formando una “Y”, señal internacional de socorro tierra-aire, es otra de las medidas que se pueden llevar a cabo.