El alquiler se dispara en Asturias: Gijón y Siero ya superan los 1.000 euros de media

El precio de los alquileres continúa al alza en Asturias y ya sitúa el coste medio de una vivienda de 80 metros cuadrados cerca de los 1.000 euros mensuales. Los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa sitúan el alquiler en el Principado en 12,33 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone que arrendar una vivienda de esas dimensiones alcanza, de media, los 986 euros mensuales.

La presión sobre el mercado no es igual en todo el territorio. Gijón es el municipio asturiano con el alquiler medio más elevado, con 1.046 euros al mes para una vivienda de 80 metros cuadrados. Le sigue Siero, donde el coste medio alcanza los 1.022 euros. Oviedo se sitúa muy cerca de esa barrera, con 995 euros mensuales.

De esta forma, tres de los principales mercados residenciales del área central asturiana se encuentran ya prácticamente en los 1.000 euros de alquiler medio o por encima de esa cantidad.

La diferencia con otras localidades del Principado es notable. En Avilés, el alquiler medio de una vivienda de 80 metros cuadrados se sitúa en 866 euros al mes, mientras que en Llanes alcanza los 862 euros. Mieres registra una media de 726 euros y Aller aparece como el municipio con el precio más bajo de los analizados, con 686 euros mensuales.

Gijón encabeza los precios del alquiler Los datos dibujan un mercado con importantes diferencias según la zona. Gijón, con 1.046 euros al mes, encabeza el listado asturiano, seguido por Siero, con 1.022 euros, y Oviedo, con 995. La referencia de los 80 metros cuadrados permite comparar la la evolución del coste de la vivienda entre municipios, aunque el precio final de cada inmueble depende de factores como su ubicación, superficie, estado, características y disponibilidad. Compartir piso o seguir en casa de los padres: la "condena" de muchos jóvenes que no pueden acceder solos a la vivienda El promedio autonómico, situado en 12,33 euros por metro cuadrado, supone que una vivienda de 60 metros cuadrados tendría un alquiler teórico de unos 740 euros mensuales, mientras que una de 70 metros se situaría en torno a 863 euros. En el caso de una vivienda de 80 metros cuadrados, la cifra asciende a 986 euros. El dato muestra hasta qué punto el alquiler se ha convertido en uno de los principales gastos para los hogares que no disponen de vivienda en propiedad.