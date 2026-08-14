España se movió para ver el eclipse: en las provincias de la totalidad hubo un 18% más de visitantes que de normal

España se movió para ver el eclipse, hacia las provincias por las que el Sol se ocultó en su totalidad, para disfrutar de la experiencia completa. En las provincias en las que el eclipse fue total había un 17,7% más visitantes el pasado 12 de agosto, el segundo miércoles del mes, que en el miércoles equivalente del año pasado, según los datos de movilidad de telefonía móvil recopilados por la empresa Kido Dynamics y analizados por DatosRTVE. En 2025 el segundo miércoles de agosto hubo 11,7 millones de personas que, en las provincias estudiadas, se movieron a más de cinco kilómetros de su domicilio. El pasado miércoles fueron más de 13,7 millones de personas. Y el efecto se fue notando poco a poco a lo largo de la última semana, según se acercaba el día del eclipse, como se observa claramente en el siguiente gráfico, que muestra que hubo más movimiento del que en principio se espera para un día así de agosto, previsiblemente en busca del sitio ideal desde el que contemplar el eclipse. Desde el jueves pasado hasta el domingo los movimientos de personas son prácticamente idénticos ambos años. Es a partir del pasado lunes cuando el movimiento se intensifica. El miércoles es cuando mayor es la diferencia interanual.

La treintena de provincias que se han estudiado registran más movimiento en 2026 que en 2025, lo que supone que ninguna de las regiones a las que la Luna les cubrió el Sol por completo escaparon del efecto de más gente moviéndose. Pero cuando se desagregan los datos se ve más aún el efecto. El mayor cambio se produjo en lo más profundo de la banda de totalidad. Soria llega a registrar un 76% más de visitantes durante el miércoles del eclipse que en el miércoles equivalente del año pasado: los datos nos dicen que el día del eclipse, hubo al menos 129.000 personas que se desplazaron más de cinco kilómetros dentro de Soria. Cuando un año antes solo lo habían hecho 73.000. El aumento de la movilidad, en mayor o menor medida, se reproduce en todas las provincias.

Cuando se desgranan aún más los datos, por ciudades y horas, se ven algunos ejemplos de localidades que han recibido una gran afluencia de gente en la tarde del día del eclipse. Si se mira la curva de visitantes registrados en cada municipio por horas se ven claros picos justo antes de que el eclipse llegara. Destaca Sóller, en la isla balear de Mallorca, que recibió el triple de visitantes el pasado día 12 en comparación con el miércoles equivalente de 2025: de hecho esa noche en la localidad mallorquina se desató un caos circulatorio para volver a otros puntos de la isla. Otras localidades que recibieron muchos más visitantes de lo habitual son por ejemplo Alcañiz, Teruel, donde el Gobierno de Aragón estableció un punto de observación oficial, o las madrileñas de Moralzarzal o Colmenar Viejo. Cuando se grafican los visitantes que se desplazaron por un municipio hora a hora el día del eclipse, el patrón se repite: sobre las siete de la tarde se observa claramente un aumento, que disminuye con fuerza tras las nueve de la noche. En la siguiente tabla puede buscar qué ocurrió en una selección de 200 municipios más poblados en los que el eclipse fue total.