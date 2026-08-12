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El eclipse más deseado por los científicos: "Durante unos minutos, todos seremos medio daltónicos"

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Disfrutar el eclipse en vez de fotografiarlo: "es un minuto, una vez en la vida"
Iván Carretero (RTVE Castilla y León)

Detrás de la divulgación y la preparación para observar el eclipse total de Sol se encuentran sociedades científicas como Astroval, la Asociación Vallisoletana de Astroturismo, una organización dedicada a acercar la astronomía a la ciudadanía, proteger el cielo nocturno y promover el astroturismo en la provincia de Valladolid.

Su presidente, Jorge Monzón de Castro, físico y matemático, ha explicado en una entrevista a TVE Castilla y León las claves para entender y disfrutar del eclipse. Según sus palabras, es "una experiencia sensorial completa". El físico espera que los ciudadanos "puedan disfrutar de este evento como se merece, ha sido mucho tiempo de preparación".

Las tres fases del eclipse

El eclipse no aparecerá de repente en el cielo. El fenómeno se desarrolla en diferentes fases. Primero llegará la fase parcial, cuando la Luna comience a interponerse entre la Tierra y el Sol y vaya ocultando progresivamente el disco solar.

Para todos los públicos Repasa las fases del eclipse para no perderte nada - Noticias de Castilla y León | Ver
Repasa las fases del eclipse para no perderte nada

En la provincia de Valladolid, por ejemplo, el eclipse parcial comenzará alrededor de las 19:33 horas. Poco después, llegará el momento más esperado: la totalidad. Durante esos instantes, la Luna cubrirá completamente el Sol. El cielo se oscurecerá y será posible observar la corona solar, la atmósfera exterior de nuestra estrella, normalmente invisible debido al intenso brillo del Sol. La totalidad será, precisamente, la fase más breve y espectacular. La duración dependerá del punto exacto desde el que se observe.

En algunos lugares de Castilla y León rondará el minuto y medio, mientras que en otras zonas será algo más corta. Por su breve duración, Monzón ha incidido en una clave esencial: "No recomendados estar pendiente de grabarlo o fotografiarlo, será un minuto, una vez en la vida".

El presidente de Astroval, miembro de la comisión científica y de asesoramiento para el Trío de Eclipses, ha recordado cuándo deben usarse las gafas de eclipse: "Siempre que miremos el Sol. El resto del tiempo que estemos con nuestros amigos podemos estar sin ellas". Además, ha destacado que aquellas provincias que no van a poder vivir el eclipse total, Salamanca y Ávila, van a vivir casi la experiencia completa, "van a poder disfrutar del mismo espectáculo que en el resto de España", asegura.

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