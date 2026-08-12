El eclipse más deseado por los científicos: "Durante unos minutos, todos seremos medio daltónicos"

Detrás de la divulgación y la preparación para observar el eclipse total de Sol se encuentran sociedades científicas como Astroval, la Asociación Vallisoletana de Astroturismo, una organización dedicada a acercar la astronomía a la ciudadanía, proteger el cielo nocturno y promover el astroturismo en la provincia de Valladolid.

Su presidente, Jorge Monzón de Castro, físico y matemático, ha explicado en una entrevista a TVE Castilla y León las claves para entender y disfrutar del eclipse. Según sus palabras, es "una experiencia sensorial completa". El físico espera que los ciudadanos "puedan disfrutar de este evento como se merece, ha sido mucho tiempo de preparación".