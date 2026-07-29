Los ciudadanos malienses que esperan una cita en Vitoria para pedir asilo vuelven a estar en la calle

Otra vez se quedan sin un techo para dormir. Son ciudadanos de Mali que huyeron de su país por la guerra, la inestabilidad política y las catástrofes climáticas. Su objetivo es pedir asilo en España. Empezaron a llegar a Vitoria-Gasteiz hace un año y han podido sobrevivir gracias a la ayuda de la red vecinal Salburua Harrera Sarea. El pasado invierno les cedieron unos locales de dos parroquias para dormir y resguardarse del frío, pero ese recurso terminó a principios de junio.

Desde entonces pernoctan en los locales de la asociación de vecinos del barrio de Salburua. Ahora el ayuntamiento les ha ordenado desalojarlos, porque no están previstos para ser utilizados como recurso habitacional. La red solidaria se ha reunido con el ayuntamiento para intentar que se replantee la orden, pero sabe que tiene que acatarla. Y busca una alternativa, pero se antoja difícil.

Una vida mejor Medif Kanoute tiene 26 años y es uno de los ciudadanos malienses que busca asilo en nuestro país. Dice que "en Mali teníamos miedo a morir, venimos a buscar una vida mejor. España es un país estable, democrático, en el que hay libertad. Es el único país que conozco que ha salvado la vida de mucha gente". Otro joven cuenta que están durmiendo en la calle, y que no es fácil. Yaya Tounkara es uno de los malienses que más tiempo lleva en esta situación. Dice que si les cierran la puerta de estos locales no saben que van a poder hacer. Pide ayuda para conseguir otro lugar para dormir. Para poder aguantar hasta conseguir lo que todos anhelan: esa primera cita en la Policía Nacional para comenzar los trámites de petición de asilo. Y a partir de ahí poder trabajar, tener una vida estable e integrarse aquí.