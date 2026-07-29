El Govern alerta de la consolidació de la ruta migratòria entre Algèria i les Balears
- L'executiu de Prohens diu que la immigració irregular ja és una realitat estructural
- Més d'11.000 persones han arribat a les illes en pastera en el darrer any i mig
El nombre de pasteres arribades a les illes Balears s'ha duplicat en els darrers dos anys. El Govern alerta de la consolidació de la ruta migratòria des d'Algèria gràcies a les màfies. "Cada pastera és un negoci per aquestes organitzacions criminals", denuncia Antònia Maria Estarellas, vicepresidenta del Govern Balear.
Les dades incrementen any darrere any. Només en el que portem de 2026 han arribat més de 3.700 persones de forma irregular. En el darrer any i mig, més d'11.000, gairebé tota la població de Formentera, on arriben 1 de cada 2 immigrants. "Formentera s'ha convertit en una de les primeres línies de la frontera exterior de la Unió Europea", assegura Estarellas, qui afirma també que això té conseqüències com poden ser la sobreocupació dels centres d'acollida. 880 menors no acompanyats són atesos pels consells de les illes, amb un cost anual de 38 milions d'euros que no poden assumir.
"Estem tramitant un conveni per a poder finançar també part d'aquest cost, sobretot perquè està comprometent el finançament d'altres serveis socials i inclús la viabilitat econòmica del Consell de Formentera", explica Sandra Ferndández, consellera d'afers socials.
Mentrestant, l'aportació de l'estat no arriba a una cinquena part i el govern central continua enviant menors d'altres comunitats. Als quatre actuals, han enviat una proposta de recepció d'un menor de les Canàries i tres de Melilla. Fernández reclama que no s'enviïn més menors a les illes i, sobretot, que s'acabi amb la ruta migratòria entre Algèria i les Balears. Una ruta que no reconeix el govern central tot i la insistència del govern balear per activar Frontex a l'arxipèlag i que Marga Prohens tornarà a reclamar aquest dimecres a Pedro Sánchez en una reunió al consolat.