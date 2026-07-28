Crítiques a l'actuació policial durant la manifestació
- Delegació del Govern i la policia han obert una investigació interna per determinar si alguns agents es varen accedir en les càrregues durant la manifestació.
- Vuit manifestants i cinc policies varen resultar ferits
La tensió es va esclatar en arribar a ses Voltes. Els manifestants volien saber per què s'havia tancat la plaça molt abans d'arribar a les 2.000 persones d'aforament que havien pactat. En aquest punt, la policia fa les primeres càrregues i quan va caure la nit la contundència policial va anar en augment.
Fonts de la policia afirmen que varen actuar d'aquesta manera perquè va haver-hi llançaments d'objectes per part d'un grup de manifestants. Jaume Pujol, portaveu de la plataforma Menys turisme, més vida, convocant de la manifestació, defensa que el llançament va ser una resposta puntual a l'actuació de la policia. "La provocació, i ho dic clarament, va ser en tot moment per part de la policia", assegura Pujol.
Crítiques a la l'actuació policial
El delegat de la policia i responsable de la policia, Alfonso Rodríguez, qualificava a la xarxa X d'inacceptable l'actuació policial. Des del PSOE i Més també han criticat l'actuació de la policia. Més ha demanat també la dimissió del delegat.
Vuit manifestants varen haver de ser atesos per ferides de diverses consideracions, un d'ells va ser traslladat a l'hospital de Son Espases. Segons fonts de la policia, també hi va haver cinc agents ferits. Un manifestant va ser detingut i va passar la nit a dependències policials.