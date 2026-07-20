La Ertzaintza detiene a cuatro personas e investiga a siete por los incidentes tras la victoria de España

Fueron muchos los vascos que salieron a la calle a celebrar la victoria de España en el Mundial de fútbol. Una celebración que se vio empañada por la actuación de grupos que amenazaron y agredieron a quienes festejaban la consecución de la segunda estrella por parte de la Roja. Cuatro personas fueron detenidas durante la madrugada de este lunes por la Ertzaintza, que ha abierto investigaciones a otras siete. Tres de los arrestos se produjeron en Vitoria, donde jóvenes encapuchados de entre 18 y 25 años se encararon con personas que llevaban la camiseta de la selección. Se les acusa de agresiones con odio y de atentado a agentes de la autoridad.

La otra detención se produjo en San Sebastián, cuando un grupo de personas estaban amedrentando y coaccionando a seguidores de la Roja que vestían su elástica. Además hay seis investigados por amenazas e insultos, uno de ellos un menor de 16 años. El otro investigado es un hombre de 40 años que en la localidad vizcaína de Berriz habría acometido con su vehículo el coche de dos personas que celebraban el triunfo de España.

También se registraron incidentes en Bilbao, cuando encapuchados trataron de sabotear la pantalla gigante que había colocado el PP en el parque de Doña Casilda para seguir la final. 21 personas fueron identificadas por la Ertzaintza, una de ellas está siendo investigada por amenazas con arma blanca. En Eibar quemaron una bandera española en la plaza donde cientos de personas se habían congregado para seguir la retransmisión del partido. Y se realizaron pintadas contra España y la selección. La organización juvenil de Sortu, Ernai, había convocado para la jornada del domingo manifestaciones en las tres capitales para reivindicar la oficialidad de la selección vasca.

Condena de los incidentes El Gobierno Vasco ha condenado a través de una nota estas agresiones. Este tipo de comportamientos, asegura "son incompatibles con los valores de respeto y convivencia que definen a nuestro País". También ha trasladado su solidaridad a las personas agredidas y ha reiterado su compromiso con una convivencia basada en el respeto, el civismo y el rechazo de cualquier forma de violencia. La delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, ha lamentado que todavía una parte del nacionalismo radical intolerante no acepte que un vasco pueda celebrar la victoria de la Roja. Aunque afortunadamente, ha añadido, "en el País Vasco todavía hay muchísima gente que celebra la pluralidad, la normalidad y la diferencia". También se ha referido a estos hechos el PNV. Ha dicho en un mensaje en redes sociales que "la selección vasca es nuestra selección, pero siempre desde el respeto y la convivencia". Y añade que "las agresiones y actitudes intolerantes ocurridas ayer en varios lugares de Euskadi son inaceptables y las condenamos". El PP vasco, por su parte , ha calificado de "clarísimo error" el dispositivo desplegado por la Ertzaintza en Bilbao. Ha animado al departamento de Seguridad a hacer una reflexión, porque aunque Euskadi le pueda parecer al PNV un edén, "no lo es". Según el líder popular Javier de Andrés, a algunos nacionalistas no les gusta que haya vascos que se sienten españoles, y por ello usan la violencia para intimidar.