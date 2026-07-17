Las claves tras la debacle en las oposiciones de Secundaria en Castilla y León: "Voy solo a firmar"
- El 83% de los presentados en la convocatoria de este año no pasan la prueba
- Interinos que se presentan por obligación y pruebas complicadas para los nóveles, entre las causas
En Castilla y León casi 12.000 personas se han presentado en 2026 a las oposiciones de Educación Secundaria, y de ellas, tan sólo ha aprobado el 17%.
Esto supone que el 83% no ha superado la prueba, la cifra más alta de toda España, pero no significa exactamente que haya suspendido, porque el 40% de los aspirantes se levantaron a la media hora de comenzar el examen tras dejarlo en blanco. ¿Por qué? La normativa en Castilla y León exige que los profesores interinos se presenten a todas las oposiciones de su especialidad para mantenerse en la bolsa de trabajo. En Castilla y León el 30% de los profesores de educación secundaria son interinos, lo que se traduce en que muchos opositores de educación acuden solo a firmar.
Otra de las causas del alto índice de suspensos está en el sistema de oposición, que desde los sindicatos de profesores consideran obsoleto, con una primera prueba exigente, que deja fuera a la mayoría de los candidatos.
La preparación de los opositores
En el Centro de Estudios Marpel, de Valladolid, preparan cada año a cientos de opositores y aseguran que la prueba de Educación Secundaria no es tan fácil como parece. Este año han preparado a 36 opositores para la cita y tan sólo 16 han aprobado.
Según Silvia Peláez, directora del centro, esto se debe a que "Desde hace varios años, las pruebas, sobre todo la parte práctica, están siendo cada vez más complicadas", de hecho asegura que antes la prueba de concurso era la que determinaba si se aprobaba o no, pero ahora "los que consiguen pasar la parte práctica, casi siempre consiguen plaza".
Este año se han presentado 963 candidatos la especialidad de Biología y Geología y tan sólo han aprobado 84. Álvaro Martínez es uno de los afortunados, ha sacado la undécima nota más alta de esta especialidad y admite que la prueba ha sido muy exigente. A él le han bajado medio punto por un formalismo sobre el tamaño de letra y asegura, "medio punto puede suponer la diferencia entre conseguir plaza o no".
Inés Álvarez está aún más arriba en la lista, ha conseguido sacar un 8,06 sobre diez, la octava mejor nota de la especialidad, para la cual hay un total de 50 plazas, sin embargo, al no contar con puntos de experiencia, teme que tras la baremación de méritos, se quede sin plaza, lo que supondría que pasara a la bolsa de interinos.
La alta interinidad en Educación Secundaria
En Castilla y León, el 30% de los profesores de Educación Secundaria son interinos, esto quiere decir que aprobaron la oposición, pero no consiguieron plaza, por lo que van enlazando contratos cada curso en diferentes institutos, muchas veces cambiando de provincia cada año.
Luis Miguel García es de Valladolid y en 2010 aprobó la oposición de la especialidad de Matemáticas, pero no consiguió plaza. Desde entonces ha trabajado de interino en institutos de toda la comunidad, sobre todo en pueblos del sur de la provincia de Ávila. Se ha presentado a todas las oposiciones de su especialidad que salieron después, en total cinco.
“Con puntos he conseguido venir a Valladolid, si ahora saco plaza me pueden mandar a un lugar lejano “
En las primeras convocatorias hizo el examen y aprobó otras 3 veces pero tampoco consiguió plaza, la última vez, fue solo a firmar porque explica, "ahora con la experiencia y los años vas adquiriendo puntos y he conseguido venir a Valladolid, ahora y si saco la plaza me pueden mandar a un lugar lejano de mi ciudad donde tengo mi casa y mi familia".
“Cuando consiguen puntos para optar a vacantes en su provincia ya solo acuden a firmar“
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León, STECYL, ponen el foco del problema en la alta interinidad en el sector de la educación, ocasionado por "un sistema de oposiciones obsoleto". Según su portavoz, Cristina Fulconis, es un círculo vicioso porque "con el elevadísimo porcentaje de interinidad, siempre hay plazas a las que pueden optar para hacer vacantes o sustituciones", así que cuando los profesores consiguen puntos para optar a esas vacantes en su provincia, "ya solo acuden a firmar".
La normativa en Castilla y León exige que los profesores interinos se presenten a todas las convocatorias de su especialidad para seguir en la bolsa de empleo, es decir, poder seguir trabajando de interinos y continuar acumulando puntos, por lo que muchos opositores que ya probaron la prueba anteriormente, en las siguiente convocatorias, firman y se van.
Según la Consejería de Educación, en la oposición de Educación Secundaria del pasado 20 de junio, el 40% de los aspirantes se levantó del examen tras la media hora reglamentaria para que conste su asistencia y puedan continuar en la bolsa de interinos.