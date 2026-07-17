Las claves tras la debacle en las oposiciones de Secundaria en Castilla y León: "Voy solo a firmar"

En Castilla y León casi 12.000 personas se han presentado en 2026 a las oposiciones de Educación Secundaria, y de ellas, tan sólo ha aprobado el 17%.

Esto supone que el 83% no ha superado la prueba, la cifra más alta de toda España, pero no significa exactamente que haya suspendido, porque el 40% de los aspirantes se levantaron a la media hora de comenzar el examen tras dejarlo en blanco. ¿Por qué? La normativa en Castilla y León exige que los profesores interinos se presenten a todas las oposiciones de su especialidad para mantenerse en la bolsa de trabajo. En Castilla y León el 30% de los profesores de educación secundaria son interinos, lo que se traduce en que muchos opositores de educación acuden solo a firmar.

Otra de las causas del alto índice de suspensos está en el sistema de oposición, que desde los sindicatos de profesores consideran obsoleto, con una primera prueba exigente, que deja fuera a la mayoría de los candidatos.

La preparación de los opositores En el Centro de Estudios Marpel, de Valladolid, preparan cada año a cientos de opositores y aseguran que la prueba de Educación Secundaria no es tan fácil como parece. Este año han preparado a 36 opositores para la cita y tan sólo 16 han aprobado. Según Silvia Peláez, directora del centro, esto se debe a que "Desde hace varios años, las pruebas, sobre todo la parte práctica, están siendo cada vez más complicadas", de hecho asegura que antes la prueba de concurso era la que determinaba si se aprobaba o no, pero ahora "los que consiguen pasar la parte práctica, casi siempre consiguen plaza". Álvaro e Inés han sacado han aprobado la oposición de Biología y Geología en Castilla y León, pero pueden no conseguir plaza al no tener puntos de experiencia Este año se han presentado 963 candidatos la especialidad de Biología y Geología y tan sólo han aprobado 84. Álvaro Martínez es uno de los afortunados, ha sacado la undécima nota más alta de esta especialidad y admite que la prueba ha sido muy exigente. A él le han bajado medio punto por un formalismo sobre el tamaño de letra y asegura, "medio punto puede suponer la diferencia entre conseguir plaza o no". Inés Álvarez está aún más arriba en la lista, ha conseguido sacar un 8,06 sobre diez, la octava mejor nota de la especialidad, para la cual hay un total de 50 plazas, sin embargo, al no contar con puntos de experiencia, teme que tras la baremación de méritos, se quede sin plaza, lo que supondría que pasara a la bolsa de interinos.