El capitán Alatriste inmortalizado en Cartagena como homenaje a Pérez-Reverte y los Tercios españoles

La ciudad portuaria de Cartagena, testigo de siglos de historia, cuenta desde este viernes con una estatua del capitán Alatriste, figura literaria de gran fama y protagonista de las novelas de Arturo Pérez-Reverte.

El escritor cartagenero, Pérez-Reverte, junto a las autoridades del ayuntamiento y el Gobierno regional, ha descubierto en la plaza del Cuartel del Rey, frente al Arsenal Militar de Cartagena, la escultura en bronce, con una altura de 2,40 metros, obra de Salvador Amaya, sobre un boceto del pintor Augusto Ferrer-Dalmau.

Una estatura que rinde homenaje al creador del capitán Alatriste y a los Tercios españoles: hombres y mujeres de armas vinculados a la historia de Cartagena.

"Alatriste se convierte en un símbolo de todos aquellos soldados que durante siglos partieron desde Cartagena para combatir fuera de su patria" ha destacado el escritor Arturo Pérez-Reverte durante su inauguración.

Según Pérez-Reverte, el capitán Alatriste nació como un homenaje a los soldados anónimos que sostuvieron la historia de España durante el Siglo de Oro. La idea, ha explicado, surgió mientras contemplaba el cuadro 'La rendición de Breda' o 'Las lanzas', de Velázquez, en el Museo del Prado, cuando reparó en que los hombres que habían hecho el trabajo más duro apenas aparecían representados en el cuadro, ocultos tras los generales, los caballos y las banderas.

La iniciativa de esta estatua es del Ayuntamiento de Cartagena que llevaba años buscando la forma de dejar constancia de "la admiración y el orgullo que los cartageneros sienten por Arturo Pérez-Reverte".

Según su alcaldesa, Noelia Arroyo, Cartagena "puede considerarse uno de los puntos de partida del camino español que recorrieron miles de soldados hacia el centro de Europa. "Perfectamente, aquí mismo podría haberse pertrechado antes de embarcar el capitán Diego Alatriste, al frente del Tercio Viejo de Cartagena" ha destacado Arroyo.