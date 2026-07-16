Roncal se vuelca con la familia de los fallecidos en el río Esca

La localidad pirenaica de Roncal se muestra consternada por el fallecimiento de tres de sus habitantes. Fátima, de 29 años y sus dos hijos, de 7 y 11 respectivamente, procedían de Marruecos y llevaban casi un lustro asentados en el pueblo. Junto a ellos vivían el padre de la familia y otra hija menor de edad, quienes están recibiendo muestras de cariño por parte de los vecinos.

La alcaldesa, Ámparo Viñuales, destaca que el martes fue un “día muy triste, que no olvidarán nunca”. Ahora trabajan para agilizar cualquier trámite que necesite la familia como la repatriación de los cuerpos. Más allá del Ayuntamiento, muchos vecinos, a título individual, han querido expresar su solidaridad y condolencias. A mediodía, se han acercado hasta la presa; allí han depositado flores sobre las rocas.

Un guardia civil fuera de servicio acudió al lugar de los hechos El ahogamiento se reportó sobre las 16:39 de la tarde. El aviso llegaba hasta la Guardia Civil; sin embargo, las patrullas de la zona se encontraban demasiado lejos para acudir con rapidez. En ese momento, un superior contactó con Miguel Ángel Sánchez Abellán, agente de la Benemérita reside en el pueblo y que se encontraba fuera de servicio. “Se está investigando lo que sucedió, pero fue una desgracia, un accidente“ Al llegar a la zona, trató de sacar a la mujer con ayuda de un monitor que se encontraba al cargo de un grupo scout. Seguidamente, comenzaron las maniobras de reanimación. Sin embargo, intuyeron que faltaban sus hijos bajo el agua, por lo que Miguel Ángel relegó las labores sanitarias a otro monitor y buscaron a los niños. Procedieron de la misma manera, pero no lograron salvar sus vidas. Una tercera hermana se encontraba allí, pero resultó ilesa. Hasta el lugar también se trasladaron tres ambulancias y un helicóptero medicalizado. La Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer lo sucedido.