Rojas-Marcos, de la política al Hyrox

Alejandro Rojas-Marcos, fundador del Partido Andalucista, es conocido por ser uno de los impulsores del Estadio Olímpico de la Cartuja, sede de las últimas ediciones de la Copa del Rey y de algunos partidos de la selección española de fútbol. El político y abogado sevillano ocupó el puesto de alcalde de la ciudad entre los años 1991 y 1995. Sin embargo, hoy en día se le sitúa en el mapa por fomentar el deporte en primera persona y por ser todo un atleta. Así lo demuestran la plata conseguida en el Mundial de Chicago de Hyrox, en 2025, y el bronce logrado en 2026 en Estocolmo, ambos en la categoría de +75 años.

A sus 85 primaveras, Rojas-Marcos ha encontrado en el Hyrox su vía de escape y de satisfacción personal. Esta competición, creada en 2017 en Hamburgo, Alemania, combina 8 kilómetros de carrera con 8 ejercicios funcionales. El orden es siempre el mismo, permitiendo que los deportistas puedan comparar marcas y medir su progreso a escala global. Entre los distintos ejercicios (acumular 1.000 metros en una máquina de esquí, recorrer 50 metros empujando un trineo lastrado con peso o lanzar un balón medicinal) se cuela siempre la carrera a pie. A pesar de todo, no es el formato de competición lo que ha atrapado al expolítico hispalense. Como reconoce abiertamente cada vez que se le plantea la pregunta, lo mejor de las competiciones a las que acude es el ambiente que las rodea. En un mundo extremadamente competitivo, Hyrox se erige como un nombre que destila rivalidad por los cuatro costados, pero también valores como el compañerismo, la resiliencia y la perseverancia.

Una carrera de fondo

Descubrió este deporte por casualidad. De hecho, fue la curiosidad la que le llevó a probar algo nuevo, tras ver a sus compañeros de gimnasio realizar ejercicios que se escapaban de lo habitual. Hoy se alegra de haberse iniciado en una disciplina en la que al principio le miraban con cierto desconcierto y ternura. Hoy, dice, lo que le transmiten los otros competidores es admiración y respeto.

Su objetivo no es marcar el mejor crono ni rebajar en un minuto sus tiempos. Por el momento, le vale con cruzar la línea de meta y cumplir con las reglas de la competición. Después de todo, su mayor triunfo es sobreponerse a su vejez y decidir sobre ella, evitando que suceda justo lo contrario. Ese, reconoce, es el mensaje que quiere transmitir al mundo.

Un pulso al camino fácil

Alejandro, de buen carácter y risa contagiosa, asegura que nunca le ha seducido seguir el camino establecido o recorrer el sendero más corto. Consiguió hacerse un hueco en política a través de un partido pequeño. En un mundo globalizado, su enfoque siempre fue localista primero y general después. En su vida deportiva, sus decisiones han seguido un poco la misma lógica. Las medallas que ha logrado no son la verdadera hazaña, sino simplemente el resultado de una travesía apasionante.

Quizás por ese sentir inconformista y aventurero, Rojas-Marcos ya tiene la vista puesta en el próximo Campeonato del Mundo de Hyrox, que se celebrará en la ciudad de Hong Kong, en China, en 2027. Allí pretende obtener la única medalla que le falta, es decir, el oro. Mientras tanto, seguirá haciendo teatro, buscando nuevos retos en el horizonte y, en definitiva, nadando a contracorriente.