Los trillizos que han revolucionado a una pareja de Almendralejo

Mérida ha vivido una de esas historias tan infrecuentes como emotivas. Soraya Álvarez García y Luis Alonso han pasado en apenas unas semanas de ser dos a convertirse en padres de una familia numerosa con la llegada de Carlota, Alonso y Pablo, tres hermanos trillizos. Los cinco ya se encuentran en casa, en Almendralejo, tras el paso del trío de bebés por la unidad de neonatos del Hospital de Mérida.

Una llegada inesperada El parto se produjo el pasado 14 de mayo, cuando Soraya Álvarez García estaba embarazada de 32 semanas. La sorpresa llegó antes del nacimiento, porque el embarazo parecía de dos bebés. Según ha relatado la madre, fue la ginecóloga quien confirmó que no venían dos, sino tres. “¿Cómo? ¿Esto es una broma?”, recuerda hoy Soraya. “¿Cómo? ¿Esto es una broma?“ El alumbramiento reunió a un gran equipo profesional. Soraya Álvarez García ha explicado que participaron cerca de 20 personas, entre enfermeras, matronas, pediatras, celadores y su equipo de Ginecología, que se encargó de la cesárea.