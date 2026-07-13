Higicontrol Melilla se proclama campeón de Liga tras vencer al Aguadulce Polideportivo (3-7)

Las jugadoras del Higicontrol Melilla se han proclamado vencedoras de la Liga de Primera División de Fútbol playa tras imponerse por 7 goles a 3 al Aguadulce Polideportivo. El conjunto de Riduan Dris consigue por primera vez este título con 52 puntos, dos más que el Pozoalbense Femenino, que acabó segundo después haber vencido previamente al Fun And Learning de Cádiz por 5-3.

Las melillenses consiguen este título nacional después de haberse coronado en Europa tras ganar la Euro Winners Cup cuatro veces de manera consecutiva (2022-2026). "Nos ha costado porque teníamos la presión de otros años. Se ha visto en el campo la unión que hay y sabíamos que esta liga nos la llevábamos por narices", ha señalado la capitana del equipo, Andrea Mirón.

Aun así, la temporada no ha concluido, ya que falta por jugar la Copa, Supercopa y el Mundial de clubes. "Nosotros no pensamos en el campeonato directamente, sino en el partido a partido pensando que es una final", ha subrayado el entrenador del conjunto melillense.

Un partido que sabe a gloria Sin embargo, el conjunto almeriense se adelantó en en el minuto 3 gracias a un gol de Jacqueline. Sin embargo, el Higicontrol respondió con un doblete de Jessica. Antes de finalizar la primera parte, Leticia amplió la ventaja con el 1-2 en el minuto 13, dejando encaminado el encuentro. En la segunda parte, Jacqueline volvió a meter a las almerienses en el partido en el minuto 20, pero el Melilla no perdió el control del partido. Ya en el último tercio llegó el momento de Pilar Sánchez, elegida MVP de la final, que anotó otro doblete para colocar al equipo melillense en un tranquilizador 2-5. El desenlace del partido fue un auténtico intercambio de goles en el que Paqui Campoy, premiada por ser la mayor goleadora de la temporada, firmó el sexto tanto melillense. Fátima respondió de inmediato para el Aguadulce con un 3-6, y cuando el encuentro parecía terminarse, Campoy cerró el partido con una chilena que terminó en el definitivo 3-7.