L'eclipsi solar omple les reserves de xàrter nàutic a les Balears per al 12 d'agost
- Les empreses tenen les embarcacions pràcticament completes des de fa mesos, amb un augment dels preus de fins al 30%
- El sector demana extremar la seguretat a la mar i recomana sortir amb patró professional davant la gran afluència d'embarcacions
El pròxim 12 d'agost, les Balears seran un dels millors llocs per observar el gran eclipsi solar que travessarà Espanya. Un fenomen astronòmic excepcional que atraurà milers de persones i que ha disparat les reserves de xàrter nàutic fins a penjar, pràcticament, el cartell de complet.
Reserves completes
Segons l'Associació d'Empreses de Xàrter de les Illes Balears (AECIB), les reserves per a aquesta jornada es varen començar a formalitzar ja el mes d'abril, principalment per part de visitants alemanys, suïssos i nord-americans. L'elevada demanda també ha provocat un increment dels preus de fins al 30%.
Tot i que l'agost ja és temporada alta i l'impacte econòmic és més moderat, moltes empreses adaptaran les seves sortides. Les excursions, que habitualment duren unes quatre hores, s'allargaran fins després de l'eclipsi solar perquè els clients puguin contemplar el fenomen complet des de la mar.
Màxima seguretat
L'alta concentració d'embarcacions prevista obliga el sector a insistir en les mesures de seguretat marítima. Les empreses recomanen contractar una embarcació amb patró professional, ja que es preveu una gran afluència de vaixells durant tota la jornada.
Des d'AstroMallorca també recorden que les ulleres homologades per observar l'eclipsi redueixen el camp de visió, fet que dificulta veure què passa al voltant de l'embarcació. Per això, demanen seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència i extremar la precaució.
Un dels moments més delicats serà el retorn als ports després de l'eclipsi solar, quan ja hagi enfosquit i coincideixi la tornada de centenars d'embarcacions.