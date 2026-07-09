RTVE.es estrena el tráiler de 'El director': las entrañas del periodismo con David Verdaguer y Alberto San Juan

El 27 de noviembre se estrena en cines El director, la nueva película de Dani de la Orden: un thriller periodístico y político protagonizado por David Verdaguer y Alberto San Juan.

Basada en el libro homónimo de David Jiménez, el guion de El director está firmado por Alejandro Hernández y Michel Gaztambide (ambos ganadores del Goya por Todas las mujeres y No habrá paz para los malvados, respectivamente).

Alberto San Juan y el director Dani de la Orden, en el rodaje de 'El director'. Lander Larranaga

La trama se inicia cuando, yras más de dos décadas cubriendo guerras y conflictos, el corresponsal David Jiménez (David Verdaguer) es nombrado director de uno de los principales diarios del país. Su defensa de un periodismo riguroso choca desde el principio con los intereses ocultos del diario, protegidos por Cardenal (Alberto San Juan), el editor. Pronto, la capacidad de David al frente de la redacción será puesta a prueba.

El reparto incluye a Fernando Colomo, Xavi Sáez, Miriam y Joan Carreras. Y cuenta con la colaboración especial de Carmen Machi, Emma, Willy Toledo y Fernando Cayo. Completan Anna Alarcón, Nacho Fresneda, Pau Durá, Marc Rodríguez, David Vert y Mia Sala-Patau.

Rodaje de 'El director'. Lander Larranaga.

La película narra, según sus creadores, “la historia de una lucha a contracorriente por preservar los valores que deberían definir al periodismo: la integridad, la honestidad y la búsqueda objetiva de la verdad”. Y traza “el relato íntimo, a través de la experiencia de un director de periódico, de las dificultades para ejercer una labor veraz, ofreciendo una mirada crítica sobre el complejo engranaje político y social de la España actual con un estilo visual realista, muy cercano al documental”.

El director” es una producción de Beta Fiction Spain, Sábado Time, Cardinal Content e Historias de un Director SL.