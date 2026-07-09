Diamantes artificiales que crecen en Trujillo: su fábrica se expande

De nuevo, maquinaria pesada en la fábrica de diamantes artificiales de Trujillo (Cáceres), que ha comenzado a acometer su gran ampliación. La multinacional estadounidense Diamond Foundry invertirá 1.100 millones de euros adicionales en un proyecto que busca triplicar su capacidad para hacer crecer los diamantes sintéticos. Han proyectado un nuevo edificio con una superficie seis veces mayor a la actual.

La nueva instalación, de 39.000 metros cuadrados, prevé estar operativa a finales de 2027 y aspira a situar a la localidad cacereña en el mapa mundial de este sector de alta tecnología, en el que cuenta con muy pocos rivales.

Su objetivo es responder a la demanda creciente de obleas de diamante, láminas con las propiedades físicas del preciado mineral.

Logo de Diamond Foundry en sus instalaciones de Trujillo (Cáceres) / Rubén Caballero Rubén Caballero

De Trujillo al resto del mundo La compañía, que inició su actividad en el estado de Washington, eligió Trujillo para su salto a Europa. En Extremadura inició las obras en 2023 y ya ha puesto en funcionamiento 252 reactores, donde “crecen” los diamantes a partir de una semilla. En sus hornos se recrean condiciones extremas de presión y temperatura, con gases como el metano, para generar láminas de diamante en apenas un mes. “El proceso que tenemos nosotros tarda 28 o 29 días. En la naturaleza tardaría unos mil años.“ Imitar la creación natural de diamantes ha supuesto años de investigación. “El proceso que tenemos nosotros tarda más o menos 28 o 29 días. En la naturaleza tardaría unos mil años”, señala el director de la planta, Eugenio de Arriba. La fábrica es actualmente la única en Europa dedicada a este tipo de producción y aspira a convertirse en la mayor del mundo. Exteriores de la primera fase de la planta de Diamond Foundry en Trujillo / Rubén Caballero Rubén Caballero