‘El Buscón’ llega a Almagro de la mano de la ficción sonora de RNE

Radio Nacional de España ha vuelto al Corral de Comedias de Almagro. Esta vez para deleitar al público con El Buscón, su nueva ficción sonora, con motivo de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de este municipio ciudadrealeño. Para llevar a cabo esta novela de Francisco de Quevedo, una de las fundamentales de la picaresca española, el equipo de la ficción sonora ha elaborado una adaptación de Arturo Echevarren, dirigida por Benigno Moreno y realizada por Mayca Aguilera. “Tenemos la suerte de venir a este Corral de Comedias, que la gente lo disfrute viéndonos en el fondo hacer un programa de radio y a la vez lo emitimos en directo. Eso es algo que no hace nadie más porque es complicado”, dice Benigno Moreno.

La vida del Buscón llamado Don Pablos

Arturo Querejeta se mete en el papel de un Buscón ya mayor que mira, desde la reflexión, su vida pasada. En palabras del actor, “son reflexiones respecto a todo lo que ha acontecido a ese Pablillos joven, cómo ese viaje casi iniciático desde que se va de la casa de sus padres y pega un portazo hasta que acaba embarcándose a las Indias”. Por su parte, Nicolás Illoro da vida a Pablillos, el Buscón joven. Su personaje, nos cuenta, va desarrollando la habilidad de engañar y robar, al tiempo que va perdiendo esa inocencia que tiene al principio. “´Él quiere medrar a través de la honra, de la virtud, pero viene de una familia pobre. Al final la vida le va dando palos y acaba delinquiendo y todo lo que sea necesario para sobrevivir”, explica.

RTVE Castilla-La Mancha

Completan el reparto Rebeca Hernando, Juan Suárez, Rodri Martín, Jon Samaniego, Pedro Muñoz, Miguel Valiente, Amaya Prieto, César Gil e Irene Rivas. Una puesta en escena difícil según Benigno Moreno, director de la ficción sonora de RNE, por el gran elenco de actores en una adaptación con más de 30 personajes. “Son treinta cambios en una obra que dura aproximadamente una hora y media. Vamos cambiando con mucha velocidad. Tiene mucho ritmo. Hacer que todo eso se entienda, que sea compacto y las interacciones funcionen es lo más complicado”, explica Moreno.

En directo en RTVE Play y Radio 3

El Corral de Comedias de Almagro ha acogido este miércoles el estreno de El Buscón, que este 9 de julio tiene su segundo y último pase dentro de esta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico, que se extiende hasta el 26 de julio. A las 22:45 horas RTVE Play retransmitirá la representación de la obra, ampliando el alcance de esta producción sonora a través de la plataforma digital. El Centro Territorial de RTVE en Castilla-La Mancha será el encargado de esa retransmisión. La obra también puede escucharse en directo en Radio 3.