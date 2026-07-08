Los Guadalperales estrena su piscina municipal tras 10 años sin esta instalación en el pueblo
- Ya no tendrán que desplazarse a otras localidades para aliviar el calor del verano
- La antigua piscina cerró al no cumplir la normativa vigente hace una década
La localidad pacense de Los Guadalperales disfruta ya de su nueva piscina municipal. Desde el 1 de julio los vecinos de este pueblo de colonización de las Vegas Altas vuelven a contar con un lugar de baño en el pueblo en el que aliviar los calores del verano.
La nueva instalación ha supuesto una inversión de cerca de 800.000 euros, financiada en un 80% por la Diputación de Badajoz y en el 20% restante por el ayuntamiento . Lleva el nombre de Francisco Gómez Gómez, en honor al alcalde socialista fallecido por un cáncer en 2024 cuando tenía 42 años.
“La gente estaba deseando tener piscina como agua de mayo“
"Está teniendo una buena acogida, la gente está encantada", asegura la alcaldesa María Chaparro, que añade que "es un gran alivio" para los vecinos y para los "forasteros" que pasan el verano en el pueblo, ya que "no van a tener que desplazarse y se van a poder quedar en el pueblo más tiempo".
La nueva piscina sirve de punto de encuentro, ocio y convivencia entre los vecinos, sobre todo niños y jóvenes, que cuentan así con un nuevo espacio en el que relacionarse y disfrutar de diversas actividades en las calurosas tardes de verano. Entre las clases programadas, hay natación para niños y para adultos y aquagym.
La instalación cuenta con dos vasos, uno mayor para adultos de forma rectangular, y otro más pequeño, circular, y de menor profundidad para los niños y niñas del pueblo. Además, cuenta con un bar y se han renovado el minigolf que ya existía y los merenderos.
Una pista de voley playa, otra polideportiva, un parque infantil, una mesa de ping pong y otra mesa multideporte se han añadido como nuevos servicios en el recinto de la piscina.
10 años sin piscina municipal
Desde hace diez años Los Guadalperales no tenía piscina municipal, ya que la anterior "por temas de seguridad y permisos no se podía abrir", y eso obligaba a los vecinos a desplazarse a otras localidades de la zona como Madrigalejo o Gargáligas para poder darse un chapuzón.
"Antes el vaso era enorme, teníamos una piscina superbonita, seminatural, con algua del canal que se trataba", pero desde que se cerró hace una década al tener que afrontar "toda la tramitación y nuevos proyectos" finalmente han pasado diez años hasta contar con la nueva instalación.