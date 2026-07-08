Los Guadalperales estrena su piscina municipal tras 10 años sin esta instalación en el pueblo

La localidad pacense de Los Guadalperales disfruta ya de su nueva piscina municipal. Desde el 1 de julio los vecinos de este pueblo de colonización de las Vegas Altas vuelven a contar con un lugar de baño en el pueblo en el que aliviar los calores del verano.

La nueva instalación ha supuesto una inversión de cerca de 800.000 euros, financiada en un 80% por la Diputación de Badajoz y en el 20% restante por el ayuntamiento . Lleva el nombre de Francisco Gómez Gómez, en honor al alcalde socialista fallecido por un cáncer en 2024 cuando tenía 42 años.

“La gente estaba deseando tener piscina como agua de mayo“

"Está teniendo una buena acogida, la gente está encantada", asegura la alcaldesa María Chaparro, que añade que "es un gran alivio" para los vecinos y para los "forasteros" que pasan el verano en el pueblo, ya que "no van a tener que desplazarse y se van a poder quedar en el pueblo más tiempo".

La nueva piscina sirve de punto de encuentro, ocio y convivencia entre los vecinos, sobre todo niños y jóvenes, que cuentan así con un nuevo espacio en el que relacionarse y disfrutar de diversas actividades en las calurosas tardes de verano. Entre las clases programadas, hay natación para niños y para adultos y aquagym.

Nueva piscina de Los Guadalperales 8 Fotos 1 / 8 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Vista del vaso grande de la nueva piscina de Los Guadalperales 08.07.2026

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Una joven se da un baño en el vaso pequeño de la nueva piscina de Los Guadalperales 08.07.2026













La instalación cuenta con dos vasos, uno mayor para adultos de forma rectangular, y otro más pequeño, circular, y de menor profundidad para los niños y niñas del pueblo. Además, cuenta con un bar y se han renovado el minigolf que ya existía y los merenderos.

Una pista de voley playa, otra polideportiva, un parque infantil, una mesa de ping pong y otra mesa multideporte se han añadido como nuevos servicios en el recinto de la piscina.