Vídeos descontextualizados y creados con IA sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El sábado 4 de julio se celebró la boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York. Apenas han trascendido imágenes de la celebración, pero en redes sociales se han difundido vídeos antiguos y generados con inteligencia artificial que se presentan como si correspondieran al enlace y que no guardan relación con el evento. En VerificaRTVE recopilamos y desmontamos estos contenidos falsos.

La Casa Blanca publica una imagen manipulada con IA reemplazando el anuncio de la boda La cuenta oficial de X de la Casa Blanca publicó el día de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce una imagen de los carteles del exterior del Madison Square Garden de Nueva York, donde se celebró la boda, en los que leemos en inglés: "Trump es tu presidente". Esta foto está creada con inteligencia artificial (IA). Mensaje de la cuenta de X de la Casa Blanca que difunde una foto de los carteles de la boda de Taylor Swift manipulada con IA VerificaRTVE No es una imagen real del Madison Square Garden, es IA. Los carteles del exterior del recinto en Nueva York no decían "Trump is your president", sino "JUST&T MARRIED", un juego de palabras entre la frase 'recién casados' y las iniciales de Taylor Swift y Travis Kelce. La imagen que publicó la Casa Blanca en su cuenta de X es una manipulación a partir de la instantánea real. En VerificaRTVE hemos analizado la foto con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation muestra con un 92,4% de fiabilidad en su predicción que la imagen ha sido creada con IA y la herramienta InVid-WeVerify concluye lo mismo con un 88% de probabilidad. La foto se ha generado con uno de los modelos de inteligencia artificial de Google, que capta una marca de agua a través de su propio detector, SynthID. En la imagen inferior puedes ver los resultados del análisis. Resultados de los análisis de las herramientas de detección de IA VerificaRTVE Después de esta publicación de la Casa Blanca, varios usuarios compartieron en X otras imágenes similares, también manipuladas con IA, cambiando el mensaje de los carteles en contra de Donald Trump. La encontramos con mensajes en inglés como: "Trump es un pedófilo" o "Trump subió tus precios" (1, 2). Cabe recordar que Taylor Swift apoyó a la candidata demócrata, Kamala Harris, durante las elecciones presidenciales de 2024. Desde su cuenta de Truth Social, Trump difundió imágenes creadas con IA de la cantante y sus seguidoras, conocidas como "swifties", en las que aparecían pidiendo el voto para el republicano.

No es un vídeo filtrado de la boda de Taylor Swift, es IA Circula en redes sociales un vídeo que presentan como una filtración del enlace de Taylor Swift y Travis Kelce. "El momento de la boda real de América", dice en inglés un mensaje que comparte la grabación de 5 segundos en la que se ve a los novios caminando entre los invitados. Encontramos otras publicaciones en Instagram que comparten una captura de la grabación. "Foto filtrada de los novios", leemos en el mensaje que la adjunta con más de 7.000 'me gusta'. Es un contenido generado con inteligencia artificial (IA). Mensajes que difunden como real un vídeo creado con IA de Taylor Swift y Travis Kelce en su boda VerificaRTVE Este video está creado con inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con distintas herramientas de detección de IA. Hive Moderation determina con un 84,4% de fiabilidad en su predicción que las imágenes han sido creadas con IA. Las herramientas TruthScan y AIorNot concluyen lo mismo con un 94% y un 99% de probabilidad. En la imagen inferior puedes ver los resultados de las herramientas. Resultados de los análisis de las herramientas de detección de IA / VerificaRTVE VerificaRTVE En la grabación encontramos incongruencias propias de las imágenes generadas con IA. Por ejemplo, el vestido de Taylor Swift atraviesa una silla mientras ella camina. Las sombras que aparecen en el vídeo tampoco son naturales, y la copa que sostiene ella mientras camina muestra unos dedos que se fusionan con el cristal. Ejemplos de incongruencias propias de las imágenes generadas con IA VerificaRTVE