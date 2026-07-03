Las 43 muertes evitables: se cumplen 20 años del accidente de metro de València, el peor en España

A las 13.03 horas del 3 de julio de 2006 bajo las calles de València descarrilaron dos convoyes de metro, en la última curva antes de llegar a la estación de Jesús. Fue el peor accidente de metro de la historia de España y el segundo de Europa, con 43 muertos y 47 heridos. Era verano y todos los focos apuntaban, además, al gran acontecimiento de la década: la visita del Papa Benedicto XVI cinco días después. Nada alteró el guion previsto: el luto pronto se esfumó y dio paso a la fiesta.

Accidente "imprevisible e inevitable" El gobierno valenciano activó rápidamente una línea de ayudas a los afectados y la comisión parlamentaria se cerró en pleno mes de agosto con apenas cuatro sesiones y con una única conclusión: la tragedia del metro había sido un accidente “imprevisible e inevitable”. Bajo esa consigna zanjó la investigación del siniestro la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular de Francisco Camps, de quien dependía la red ferroviaria suburbana. Las explicaciones prematuras, lejos de satisfacer a las víctimas, generaron más desasosiego. Desde los juzgados, tampoco llegaban respuestas. La investigación judicial consideró desde el principio como única causa del accidente el exceso de velocidad ―el tren circulaba a 80 km/h en una curva limitada a 40― y al haber muerto el maquinista, daba por extinguida la responsabilidad penal. A pesar de los sucesivos archivos de la causa judicial, la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio siguió reclamando una investigación del accidente que fuese más allá y contemplase el resto de factores que segaron la vida de sus familiares.

Años de travesía en el desierto para las víctimas Las víctimas del metro no contaron con el respaldo del gobierno autonómico ni de la justicia, tampoco tuvieron el aliento positivo de la mayoría de la sociedad y de los medios de comunicación. Tuvieron que pasar siete años y un programa en ‘prime time’ a nivel nacional, Salvados, para que los valencianos tomaran conciencia de lo que había pasado. Cinco días después de la emisión, 5.000 personas llenaron la plaza de la Virgen de València y la prensa puso de nuevo el foco en el caso. Tras la presión mediática y las nuevas pruebas que la Generalitat había ocultado a la justicia y que desvelaron medios como Levante-EMV y El Mundo, la Fiscalía pidió la reapertura del caso. La jueza de instrucción la denegó de nuevo y finalmente la Audiencia Provincial de Valencia obligó a reabrirlo. La Plaza de la Mare de Déu de València volvió a llenarse en 2013 después de las informaciones periodísticas que impulsaron la reapertura del caso GUSTAVO GRILLO / AGENCIA EFE El calvario judicial finalizó en 2020, catorce años después de la tragedia, con una condena por homicidios por negligencia a cuatro ex responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana que reconocieron las deficiencias de la Línea 1 del metro de València. Tras un pacto con la Fiscalía, acordaron la condena para evitar su entrada en prisión. La sentencia acreditó que las 43 muertes del metro fueron evitables.