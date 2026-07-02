La Compañía Nacional de Teatro Clásico, con Laila Ripoll al frente, abre la 49ª edición con el clásico de Lope de Vega, El caballero de Olmedo. Víctor Sáinz se pondrá en la piel de Don Alonso, protagonista de la obra, que, enamorado de Doña Inés, a la que da vida Elisabet Altube, debe enfrentarse a su prometido Don Rodrigo, interpretado por Jorge Varandela. Se representará en el Teatro Adolfo Marsillach a las 23:00h. Previamente, el Corral de Comedias acogerá el acto de inauguración oficial con la entrega del Premio Corral de Comedias a Pepe Viyuela. El actor y cómico recoge el testigo de Cristina Hoyos, galardonada en 2025. “Pepe Viyuela es el gran cómico de la legua del siglo XXI”, señala Irene Pardo, directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro. Además, en este acto se rinde homenaje a la escenógrafa y figurinista Elisa Sanz.

El clásico se juega en Almagro En esta nueva edición el certamen invita a jugar y a redescubrir el Siglo de Oro tomando como metáfora y eje central un juego de cartas inspirado en la baraja que en 1952 fue hallada oculta entre las paredes del Corral de Comedias, uno de los escenarios principales del festival. “Nuestro imaginario nos lleva a pensar que una compañía de teatro se dejó una baraja por descuido, por rapidez a la hora de tener que dejar el Corral. Entonces, ¿cómo no va a haber un hilo mejor para conectar los siglos XVI y XVII con nuestro siglo XXI que a través del juego?”, dice Irene Pardo, directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Obras clásicas y propuestas de autores contemporáneos Actores y actrices de diferentes compañías se subirán durante las tres próximas semanas a las tablas del Corral de Comedias, el Teatro Adolfo Marsillach, la Antigua Universidad Renacentista (AUREA) o la Casa Palacio de los Villarreal. Y así hasta llegar a los nueve espacios emblemáticos cedidos para esta cita cultural, una de las más importantes de Castilla-La Mancha. Medio centenar de obras componen la programación de esta 49ª edición: Laurencia, dirigida por Aitana Galán y protagonizada por Ana Wagener; La vengadora de las mujeres, un clásico de Lope de Vega dirigido por Carlos Martín; Cautivas por Cervantes; El lindo Don Diego, de Mic Producciones; La libertad pretendo, con dirección y dramaturgia de Lola Baldrich; A quién contaré yo mis quejas, dirigida por Pepe Viyuela y Rosa León; Quijotescas, de Julieta Soria, etc.