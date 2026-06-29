L'Amuravela: el pregón en pixueto que mantiene viva la memoria de Cudillero
- El discurso conserva una estructura heredada de generaciones anteriores y utiliza el dialecto del pueblo: el pixueto
- La ceremonia ha sobrevivido a los cambios sociales, políticos y económicos, entre ellos la dictadura franquista
Durante unos minutos, el puerto de Cudillero guarda silencio. Un vecino toma la palabra y comienza a recitar, en pixueto, un discurso que para muchos visitantes resulta lejano. Es L´Amuravela, una tradición con varios siglos de historia que cada 29 de junio convierte las fiestas de San Pedro en uno de los rituales orales más singulares de Asturias.
Una tradición entre la sátira y la memoria colectiva
Cada año, el recitador se dirige al patrón de los pescadores para hacer balance de lo ocurrido en la villa durante los últimos doce meses. Lo hace en pixueto, la variante lingüística tradicional de Cudillero, mezclando referencias a la actualidad local con ironía, humor y alguna crítica, en un relato que los vecinos esperan como uno de los momentos más señalados de las fiestas de San Pedro.
Más que un pregón, L'Amuravela es un ejercicio de memoria colectiva. El discurso conserva una estructura heredada de generaciones anteriores, pero su contenido cambia cada año para incorporar los acontecimientos que han marcado la vida del concejo. Esa combinación de tradición y actualidad ha permitido que este rito oral siga vivo y conserve su protagonismo dentro del calendario festivo de la localidad.
Durante los últimos cuarenta años, Cesáreo Marqués escribió y recitó L'Amuravela. El pasado año comenzó el relevo generacional: aunque sigue firmando el pregón, cedió su narración a Juan Luis Fernández, hostelero e historiador de 36 años, que se ha convertido en la nueva voz del pregón pixueto.
Fiesta de Interés Turístico Nacional con más de 400 años de historia
Aunque sus orígenes no están del todo documentados, las referencias históricas sitúan L'Amuravela varios siglos atrás, estrechamente ligada a la comunidad marinera de Cudillero. Los investigadores apuntan a que nació como una forma de rendir cuentas simbólicamente ante el patrón, al tiempo que servía para relatar los hechos más relevantes ocurridos entre una festividad y la siguiente. En 1976 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Con el paso del tiempo, la ceremonia ha sobrevivido a los cambios sociales, políticos y económicos. Sin ir más lejos, durante la dictadura franquista el discurso estaba sometido a la censura. La transmisión oral, el mantenimiento del pixueto y el compromiso de quienes han asumido el papel de recitarla han convertido este acto en una de las manifestaciones culturales más singulares del patrimonio asturiano, capaz de reunir cada año a vecinos y visitantes alrededor de una tradición que sigue escribiéndose en presente.