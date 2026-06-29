L'Amuravela: el pregón en pixueto que mantiene viva la memoria de Cudillero

Durante unos minutos, el puerto de Cudillero guarda silencio. Un vecino toma la palabra y comienza a recitar, en pixueto, un discurso que para muchos visitantes resulta lejano. Es L´Amuravela, una tradición con varios siglos de historia que cada 29 de junio convierte las fiestas de San Pedro en uno de los rituales orales más singulares de Asturias.

Una tradición entre la sátira y la memoria colectiva

Cada año, el recitador se dirige al patrón de los pescadores para hacer balance de lo ocurrido en la villa durante los últimos doce meses. Lo hace en pixueto, la variante lingüística tradicional de Cudillero, mezclando referencias a la actualidad local con ironía, humor y alguna crítica, en un relato que los vecinos esperan como uno de los momentos más señalados de las fiestas de San Pedro.

Más que un pregón, L'Amuravela es un ejercicio de memoria colectiva. El discurso conserva una estructura heredada de generaciones anteriores, pero su contenido cambia cada año para incorporar los acontecimientos que han marcado la vida del concejo. Esa combinación de tradición y actualidad ha permitido que este rito oral siga vivo y conserve su protagonismo dentro del calendario festivo de la localidad.

Durante los últimos cuarenta años, Cesáreo Marqués escribió y recitó L'Amuravela. El pasado año comenzó el relevo generacional: aunque sigue firmando el pregón, cedió su narración a Juan Luis Fernández, hostelero e historiador de 36 años, que se ha convertido en la nueva voz del pregón pixueto.