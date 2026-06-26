Prevenir los casos de cáncer de piel este verano

La radiación solar puede ser peligros y causar daños a nivel inmediato o a medio y largo plazo, el más importante, señalan, los expertos: el cáncer de piel. Cada año se detectan unos 8.000 casos de melanoma en España. La prevalencia es de 12 melanomas y 47 carcinomas por cada 100.000 habitantes. El 95 por ciento de estos cánceres se pueden prevenir de una manera sencilla, protegiéndonos de los rayos del sol, con sombreros, ropa especial, y protección solar. “Ponte crema, de la más alta protección solar y cada dos horas. Está demostrada la eficacia de la protección primaria con protección solar, gorros, camisetas, paraguas, deportivas…y crema en la cara desde por la mañana”, ha explicado Antonio Pérez, subdirector de Enfermería de Atención Primaria de Guadalajara, en una mesa informativa en el centro de salud Balconcillo.

Seguimiento de los lunares Además de protegernos del sol también es clave hacer un seguimiento de los lunares y las manchas solares que tengamos. Para ello, todos los centros de salud de Castilla-La Mancha cuentan con una nueva herramienta de detección temprana, el dermatoscopio. Si una persona tiene dudas sobre el cambio en alguno de sus lunares, con el dermatoscopio se captura esa imagen y a través de la Teledermatología (o Telederma), un dermatólogo la evalúa y ve si el paciente tiene que acudir a consulta de forma inmediata o si no esa afección cutánea no tiene importancia. Una dermatóloga examinando un lunar con un dermatoscopio. Getty Images/iStockphoto A las personas que tienen muchos lunares los profesionales sanitarios les recomiendan la autoexploración, al menos una vez al mes, para que puedan detectar cambios y modificaciones en sus afecciones cutáneas. En el centro de salud se les enseña a autoexplorarse para que si notan alguna alteración pidan citan en el médico de familia. Sanitaros y pacientes utilizan la regla ABCDE para detectar cambios en lunares y manchas solares: Asimetría en los lunares Bordes de los lunares (modificación) Color (ver si se han producido cambios) Diámetro del lunar (si varía o si ha crecido) Evolución del lunar

Desmentir bulos El momento en el que se detecta cualquier tipo de cáncer es fundamental para su tratamiento, abordaje y consecuencias; de ahí, la importancia de su prevención y detección temprana. Por ello, en esta jornada informativa en Guadalajara se ha incidido en la importancia de evitar aquellos mitos sin base científica que circulan por las redes sociales, como el de "hacer callo solar o tomar el sol sin protección para que el cuerpo se acostumbre. Todo esto, asegura el subdirector de Enfermería de Atención Primaria de Guadalajara, incrementa el riesgo de desarrollar un cáncer de piel.