Valnalón celebra sus XXV Premios Semillero de Proyectos destacando iniciativas audiovisuales y de alimentación
- Un estudio de fotografía especializado en mascotas, una cervecera ecológica y la colaboración activa de Crivencar, los galardonados de esta edición
- 25 años destacando los mejores proyectos nacidos o desarrollados con el apoyo de Valnalón
Los Premios Semillero de Proyectos reconocen las mejores iniciativas surgidas o consolidadas en el Centro de Empresas la Ciudad Industrial Valle del Nalón, en La Felguera. Los de esta edición premian proyectos desarrollados en 2025. El presidente del Principado, Adrián Barbón y el alcalde de Langreo, han sido los encargados de entregar los galardones en un acto que ha tenido lugar este jueves en Langreo.
Un estudio de fotografía y vídeo para mascotas
En la categoría de maduración de proyectos se ha premiado a "Pecas y vibrisas" el estudio de fotografía y vídeo especializado en mascotas de la gijonesa Paula Briales. Tras diez años en el sector, Briales decidió enfocarse en la pasión que le despertaba las historias surgidas entre las mascotas y sus humanos. De esa manera, desde su estudio atiende a clientes de toda Asturias que quieran ver reflejada la conexión que tienen con sus animales.
Cerveza ecológica y seres mitológicos
Andrés Morales y el equipo se hicieron cargo de Cervezas Asgaya, una compañía que ya existía y que compraron para hacerla crecer. Por eso han sido galardonados en la categoría consolidación de proyectos. Esta cervecera, establecida en Grado, destaca porque es la única que además de artesana es ecológica y por la forma de denominar sus cervezas con los seres de la mitología asturiana. Así, su pilsen es "Xana", su pale ale se llama "Cuélebre" o la IPA que producen tiene el nombre del "Busgosu".
Una tierra para emprender
La tercera categoría, Compromiso Social, no está destinada a una empresa nacida en Valnalón, sino a Crivencar, una compañía que colabora con sus proyectos de Educación y Promoción emprendedora durante las últimas dos décadas. Y es que Valnalón y sus centro de empresas se ha consolidado como un motor empresarial de la comunidad, especialmente su Semillero de Proyectos.
En su intervención durante la ceremonia, Marta Pérez, la directora gerente de Valnalón, ha recordado que cuando la Ciudad Empresarial del Valle del Nalón echó a andar en los años 90, recibieron muchos mensajes negativos sobre la capacidad de creación en esa comarca asturiana. Los 25 años que cumple los premios demuestran, en su opinión, que las Cuencas son territorio para el emprendimiento.