Valnalón celebra sus XXV Premios Semillero de Proyectos destacando iniciativas audiovisuales y de alimentación

Los Premios Semillero de Proyectos reconocen las mejores iniciativas surgidas o consolidadas en el Centro de Empresas la Ciudad Industrial Valle del Nalón, en La Felguera. Los de esta edición premian proyectos desarrollados en 2025. El presidente del Principado, Adrián Barbón y el alcalde de Langreo, han sido los encargados de entregar los galardones en un acto que ha tenido lugar este jueves en Langreo.

Un estudio de fotografía y vídeo para mascotas En la categoría de maduración de proyectos se ha premiado a "Pecas y vibrisas" el estudio de fotografía y vídeo especializado en mascotas de la gijonesa Paula Briales. Tras diez años en el sector, Briales decidió enfocarse en la pasión que le despertaba las historias surgidas entre las mascotas y sus humanos. De esa manera, desde su estudio atiende a clientes de toda Asturias que quieran ver reflejada la conexión que tienen con sus animales.

Cerveza ecológica y seres mitológicos Andrés Morales y el equipo se hicieron cargo de Cervezas Asgaya, una compañía que ya existía y que compraron para hacerla crecer. Por eso han sido galardonados en la categoría consolidación de proyectos. Esta cervecera, establecida en Grado, destaca porque es la única que además de artesana es ecológica y por la forma de denominar sus cervezas con los seres de la mitología asturiana. Así, su pilsen es "Xana", su pale ale se llama "Cuélebre" o la IPA que producen tiene el nombre del "Busgosu".