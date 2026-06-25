Cuatro nuevos camiones de limpieza para combatir la suciedad en las calles de Melilla
- Tienen una capacidad de hasta 15.000 litros y permiten que dos operarios trabajen simultáneamente
- La inversión en estos cuatro nuevos vehículos es de 800.000 euros
El gobierno de Melilla ha presentado cuatro nuevos vehículos para reforzar el servicio de limpieza de las calles de la ciudad. Se trata de cuatro camiones cuba con una capacidad de 7.500 litros destinados a limpiar y baldear las calles más estrechas del municipio y de camiones de hasta 15.000 litros de capacidad, que actuarán en las grandes calles y avenidas de la ciudad.
El gobierno de la ciudad ha anunciado que la adquisición de estos nuevos camiones cubas han tenido un coste para las arcas públicas de 800.000 euros y que con ellos se refuerza el compromiso del ejecutivo local para combatir la suciedad en las calles, que es uno de los grandes problemas que sufren los melillenses en su día a día.
Apuesta del ejecutivo para combatir la suciedad
La adquisición de estos cuatro camiones cuba son la última actuación del gobierno de Melilla para combatir la suciedad en las calles de Melilla. El presidente del gobierno local Juan José Imbroda ha anunciado que durante los últimos años se han renovado casi la totalidad de la maquinaria de limpieza que opera en la ciudad y que esta remodelación que ha supuesto una inversión cercana a los 8 millones de euros. Además Imbroda ha puesto en valor el esfuerzo que ha hecho su ejecutivo para asegurar la plantilla del personal de limpieza que trabaja en la ciudad a la que dice han mejorado sus salarios.