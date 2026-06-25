Cuatro nuevos camiones de limpieza para combatir la suciedad en las calles de Melilla

El gobierno de Melilla ha presentado cuatro nuevos vehículos para reforzar el servicio de limpieza de las calles de la ciudad. Se trata de cuatro camiones cuba con una capacidad de 7.500 litros destinados a limpiar y baldear las calles más estrechas del municipio y de camiones de hasta 15.000 litros de capacidad, que actuarán en las grandes calles y avenidas de la ciudad.

El gobierno de la ciudad ha anunciado que la adquisición de estos nuevos camiones cubas han tenido un coste para las arcas públicas de 800.000 euros y que con ellos se refuerza el compromiso del ejecutivo local para combatir la suciedad en las calles, que es uno de los grandes problemas que sufren los melillenses en su día a día.