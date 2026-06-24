El Principado reitera su rechazo a la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre financiación autonómica

Asturias sigue rechazando la propuesta del Gobierno de España sobre financiación autonómica. El titular de Hacienda en el Principado, Guillermo Peláez, ha tenido, esta mañana, la primera reunión sobre este tema con una delegación del Ministerio, encabezada por el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.

Cambios desde la última propuesta "No refleja las necesidades de Asturias", afirma el consejero. La inyección para nuestra comunidad autónoma sería de 248 millones de euros. Ahora el Gobierno central traslada "algún cambio" respecto a la propuesta planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como la habilitación de un fondo complementario destinado a garantizar que ninguna comunidad quede por debajo de la media con el nuevo modelo. A pesar de ello, Guillermo Peláez, tras un encuentro de dos horas, ha confirmado que seguirán votando negativamente al nuevo modelo porque " es peor". Considera que prima la capacidad fiscal de los territorios y beneficia a las comunidades con más recursos. Apela a la Declaración de Santiago, firmada por siete comunidades autónomas, y que se tengan en cuenta singularidades de los territorios como el asturiano, con mayor envejecimiento, dispersión y una orografía complicada. Ha reclamado que se tenga en cuenta el "coste efectivo" de la prestación de los servicios públicos. "Es un avance, pero es insuficiente", ha manifestado el consejero asturiano, si bien no representa el "cambio sustancial" que el Principado reclamaba. Peláez ha insistido en que la posición de Asturias seguirá siendo de rechazo si no se introducen modificaciones de calado y ha apuntado que ahora "corresponde mover ficha" al Ministerio tras conocer las propuestas del Principado, que pasan por tener en cuenta las "necesidades" de las personas y "no la capacidad fiscal" de los territorios.