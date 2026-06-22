'Nueva Perlora' echa a andar tras veinte años sin actividades vacacionales

Largo tiempo llevan las más de doscientas viviendas de la Ciudad Residencial de Perlora sin acoger veraneantes. Por las calles de este complejo, promovido en plena dictadura por el Sindicato Vertical, solo encontramos a paseantes, usuarios de su campo de fútbol y algún visitante atraído por su estética de suburbio norteamericano en decadencia. Una situación que pronto podría cambiar.

Dos décadas después de su cierre definitivo, el Gobierno del Principado ha dado un primer paso hacia su recuperación al aprobar la cesión de varios terrenos y construcciones al Ayuntamiento de Carreño por un plazo de cinco años prorrogables.

Son más de 35.455 metros cuadrados situados en la entrada del complejo, aparcamiento incluído, y entre las actuaciones se contemplan una playa verde y la mejora de los accesos a la antigua Ciudad Sindical.

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El consistorio podrá anticipar usos públicos en los terrenos cedidos mientras se tramita el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que ordenará de forma definitiva 'Nueva Perlora'.

Los pasos siguientes El presidente Adrián Barbón confía en poder disponer a principios del próximo año del plan necesario para seguir avanzando. La intención es que esté completamente definido antes de las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027. Será fundamental contar con un inversor privado para su desarrollo, según Barbón, que fía la rentabilidad económica del enclave principalmente al turismo. Eso sí, "salvando la esencia". PC El proyecto 'Nueva Perlora' contempla la recuperación de espacios infrautilizados, mejorar la integración urbanística del entorno y generar nuevas áreas para uso ciudadano durante todo el año, con la posibilidad de acoger actividades sociales y culturales más allá del verano.