'Nueva Perlora' echa a andar tras veinte años sin actividades vacacionales
- El Gobierno asturiano ha acordado la cesión de suelo a Carreño para impulsar el proyecto
- Se compaginará la recuperación de la antigua ciudad residencial con el aprovechamiento turístico
Largo tiempo llevan las más de doscientas viviendas de la Ciudad Residencial de Perlora sin acoger veraneantes. Por las calles de este complejo, promovido en plena dictadura por el Sindicato Vertical, solo encontramos a paseantes, usuarios de su campo de fútbol y algún visitante atraído por su estética de suburbio norteamericano en decadencia. Una situación que pronto podría cambiar.
Dos décadas después de su cierre definitivo, el Gobierno del Principado ha dado un primer paso hacia su recuperación al aprobar la cesión de varios terrenos y construcciones al Ayuntamiento de Carreño por un plazo de cinco años prorrogables.
Son más de 35.455 metros cuadrados situados en la entrada del complejo, aparcamiento incluído, y entre las actuaciones se contemplan una playa verde y la mejora de los accesos a la antigua Ciudad Sindical.
El consistorio podrá anticipar usos públicos en los terrenos cedidos mientras se tramita el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que ordenará de forma definitiva 'Nueva Perlora'.
Los pasos siguientes
El presidente Adrián Barbón confía en poder disponer a principios del próximo año del plan necesario para seguir avanzando. La intención es que esté completamente definido antes de las elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027.
Será fundamental contar con un inversor privado para su desarrollo, según Barbón, que fía la rentabilidad económica del enclave principalmente al turismo. Eso sí, "salvando la esencia".
El proyecto 'Nueva Perlora' contempla la recuperación de espacios infrautilizados, mejorar la integración urbanística del entorno y generar nuevas áreas para uso ciudadano durante todo el año, con la posibilidad de acoger actividades sociales y culturales más allá del verano.
Más actuaciones
El plan del Principado va más allá. Incluye la mejora de servicios como el de socorrismo o los chiringuitos en las playas de Carranques y Les Huelgues, que seguirán siendo públicas.
Se permitirá construir chalets de nueva planta en el mismo sitio que ocupaba el anterior, siempre que se cumpla la normativa vigente y sin olvidarse de las antiguas edificaciones. Está previsto conservar un ejemplar de cada una de las 31 tipologías así como el resto de viviendas. Tendrán consideración de edificios singulares el bar La Cabaña, uno de los chalés con forma de hórreo y la iglesia.
Por último, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento han acordado la construcción de un nuevo campo de fútbol en la zona de Las Canteras para el club Victoria de Perlora, que juega en un campo situado dentro de la ciudad residencial.