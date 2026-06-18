El tiempo el fin de semana del 20 de junio en España: llega el verano con ola de calor y más de 40 grados

España se enfrenta a lo que podría ser la primera ola de calor de 2026. Coincidiendo con la llegada del verano el domingo, los termómetros superarán 40 grados en capitales como Bilbao, Zaragoza, Lleida o Toledo, con 39 grados en Zamora, y se registrarán noches tropicales en amplias zonas, e incluso tórridas, como en Almería, donde podría no bajarse de 27 grados el lunes, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Una dorsal sobre Europa, junto a otros factores, como una masa sahariana, y la elevada insolación de esta época del año, pueden favorecer que los termómetros se disparen, con un episodio de mucho calor, según las predicciones de la Aemet.

Persistirá el calor intenso entre el domingo y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular.

El tiempo el sábado 20 de junio: calor intenso y tormentas Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser localmente fuertes o muy fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. En este día la estabilidad predominará en buena parte de la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta. Sin embargo, en el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. Además, en el centro y norte se darán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que localmente pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León, donde puede puntualmente darse granizo grande, rachas muy fuertes o precipitaciones también muy fuertes. En Canarias nubes bajas en el norte de las islas e intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales en el sur. Se espera algo de polvo en suspensión en el sureste y Baleares. Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio flojo a moderado, algo más intenso en zonas expuestas.

Seis comunidades en aviso naranja por altas temperaturas Mañana seis comunidades autónomas se encontrarán en aviso naranja: Andalucía, Aragón, Illes Balears, Cantabria, Castilla y León, y Cataluña. El resto de España, salvo la Comunitat Valenciana y Canaria, se encontrarán en aviso amarillo. ““

El tiempo el domingo 19: 42 grados en Bilbao El domingo se prevén máximas de hasta 42 grados en Bilbao, y de hasta 41 grados en ciudades como Ciudad Real, Zaragoza, Toledo, Lleida, Jaén o Córdoba. El lunes, podrían superarse los 43 grados en Zaragoza y Lleida y los 42 grados en Ciudad Real y Logroño. "Dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano", ha afirmado el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo. Ha explicado que, a partir del sábado se registrará "calor muy intenso, con temperaturas entre 5 y 10° superiores a las normales para esta época, tanto de día como de noche, e incluso más de 10° por encima de lo normal en puntos de la mitad norte". Así, se superarán los 35° y no se bajará de 20 grados de forma casi generalizada y se superarán los 40° en zonas del nordeste peninsular, del centro y de la mitad sur. También será intenso el calor en las islas Baleares, según el portavoz de la Aemet.