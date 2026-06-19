Las obras de los túneles de Belate marcan un hito con la unión de las dos bocas

En torno a las 11.30h de la mañana se ha producido el momento en el que la excavadora ha vencido la resistencia de la última pared de roca que separaba la boca norte del túnel de la boca sur. Entre aplausos de los operarios y las autoridades presentes, desde la parte sur del túnel se ha podido ver, por primera vez, la boca norte.

Se trata de un paso decisivo en las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, cuyos trabajos de excavación se iniciaron en octubre de 2024 y que han supuesto la creación de una galería de 2.860 metros de longitud.

Una vez unidas las dos bocas, comenzarán los trabajos llamados de "destroza", que consisten en excavar la parte inferior, para ganar más profundidad. Estas tareas se prolongarán durante aproximadamente seis meses.

Un arcén de 3 metros Según las explicaciones que el personal técnico ha ofrecido a pie de obra, la circulación del túnel será unidireccional, constará de dos carriles de 3,5 metros cada uno, y uno de los dos arcenes tendrá 3 metros de ancho, lo que facilitará la evacuación en caso de emergencia. Al acto del cale del túnel ha asistido la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, acompañada de la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, el consejero de Cohesión Territorial del Ejecutivo foral, Óscar Chivite, y la directora general de Obras Públicas e Infraestructuras, María Torres.

"Se salda una deuda" María Chivite ha afirmado que se trata de un “día para celebrar”, en el que se salda “una deuda con los y las navarras y sus infraestructuras”. Ha añadido que "mientras unos hacen ruido, otros nos dedicamos a trabajar y a cumplir con una normativa de seguridad que estaba pendiente desde hace 22 años". "Este era un tema pendiente para los navarros y navarras que este Gobierno va a cumplir", ha destacado. Por su parte, la delegada del Gobierno de Navarra, Alicia Echeverría, ha destacado que los túneles “son una obra ambiciosa, compleja y necesaria, desde el punto de vista de la legalidad y desde el punto de vista de la seguridad vial”.