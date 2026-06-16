La diversidad en el eje del Día del Orgullo LGTBI+ en Navarra

El 28 de junio se conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ para el que el Gobierno de Navarra lanza una campaña con el lema: "Orgullo de diversidad. Celebra la diferencia, reivindica la igualdad". Tendrá diversos soportes y espacios públicos de difusión, desde marquesinas, a autobuses rotulados o lonas conmemorativas que incluirán el mensaje de la campaña. La inversión es de 50 mil euros.

“Trata de celebrar la diferencia y reivindicar la igualdad. Una sociedad diversa es una sociedad más abierta, más rica y más libre“ Javier Remírez, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra

El ejecutivo, en palabras de su vicepresidente primero, Javier Remírez, destaca que "cuando hablamos de diversidad, lo hacemos de una sociedad formada por personas diferentes, con una distinta maneras de ser, sentir, querer o expresarse" y señala que "esta pluralidad es la que queremos reconocer, proteger y celebrar, porque "una sociedad diversa es una sociedad más abierta, más rica y más libre". "Lo diverso tiene más valor. Queremos valorar precisamente la variedad, la singularidad y aquello que hace que cada elemento sea único. Durante demasiado tiempo muchas personas han sufrido discriminación precisamente por aquello que les hacía ser sinceramente lo que son". Remírez ha apostillado que la campaña une dos ideas que "deben ir siempre de la mano: celebrar la diferencia y reivindicar la igualdad".