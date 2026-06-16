La diversidad en el eje del Día del Orgullo LGTBI+ en Navarra
- Se conmemorará el 28 de junio con una campaña que llevará como lema: "Orgullo de diversidad. Celebra la diferencia, reivindica la igualdad"
- Tendrá formato multimedia y en diferentes soportes, transmitiendo una dimensión festiva y reivindicativa
El 28 de junio se conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ para el que el Gobierno de Navarra lanza una campaña con el lema: "Orgullo de diversidad. Celebra la diferencia, reivindica la igualdad". Tendrá diversos soportes y espacios públicos de difusión, desde marquesinas, a autobuses rotulados o lonas conmemorativas que incluirán el mensaje de la campaña. La inversión es de 50 mil euros.
“Trata de celebrar la diferencia y reivindicar la igualdad. Una sociedad diversa es una sociedad más abierta, más rica y más libre“
El ejecutivo, en palabras de su vicepresidente primero, Javier Remírez, destaca que "cuando hablamos de diversidad, lo hacemos de una sociedad formada por personas diferentes, con una distinta maneras de ser, sentir, querer o expresarse" y señala que "esta pluralidad es la que queremos reconocer, proteger y celebrar, porque "una sociedad diversa es una sociedad más abierta, más rica y más libre". "Lo diverso tiene más valor. Queremos valorar precisamente la variedad, la singularidad y aquello que hace que cada elemento sea único. Durante demasiado tiempo muchas personas han sufrido discriminación precisamente por aquello que les hacía ser sinceramente lo que son". Remírez ha apostillado que la campaña une dos ideas que "deben ir siempre de la mano: celebrar la diferencia y reivindicar la igualdad".
Derecho a ser lo que queramos ser
La directora del Instituto Navarro para la Igualdad, Patricia Abad ha reflejado que el lema de la campaña recoge mucho contenido porque a su juicio "es necesario afirmar con claridad el derecho que tenemos todas las personas a ser lo que queramos ser. Nos habla de diversidad porque no existe obviamente una única manera de estar en el mundo, y nos habla de diferencia porque lo distinto no resta sino que suma. Nos habla de igualdad porque además entendemos que celebrar la diversidad no es suficiente si no garantizamos derechos, seguridad y reconocimiento para todas las personas".
Abad ha subrayado que "con esta campaña queremos trasladar que la diversidad sexual y de género no es un asunto particular ni minoritario ni ajeno. Tiene que ver con la libertad de todas las personas en un sentido amplio, con la posibilidad de vivir sin miedo, sin tener que escondernos y sin tener que justificarnos por ser quienes seamos. Por eso el lema une estas dos ideas, que siempre para nosotras tienen que ir juntas, de celebrar y reivindicar".