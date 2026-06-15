'Sandman Mistery Theatre', un detective de los años 30 enfrentado al crimen y a los problemas sociales

Lo primero que hay que aclarar es que el Sandman de Sandman Mistery Theatre, que Panini ha comenzado ha editar en integrales, no es el mismo personaje de la serie de Neal Gaiman que estaba protagonizado por Morfeo, el dios de los sueños, que revolucionó el cómic en los años noventa, y que hace poco ha sido adaptado a una serie de televisión de Netflix. Aunque, como vamos a explicaros, están relacionados.

Este Sandman fue el primer personaje de DC en llevar ese nombre (ha habido siete que lo han usado). Fue creado por Gardner Fox y Bert Christman, en 1939 y debutó en Adventure Comics #40. Era uno de esos justicieros que intentaban aprovechar el éxito de La Sombra (The Shadow) y otros detectives similares de las novelas pulp.

Por eso no tiene poderes, aunque si lleva una especie de uniforme formado por un sombrero de fieltro, una máscara de gas de la primera Guerra Mundial y un traje verde. Y su única arma es una pistola que dispara un gas que adormece a los criminales. Un personaje misterioso que acabaría convirtiéndose en uno de los fundadores de la Sociedad de la Justicia de América.

El Sandman de Neal Gaiman (Izqda.) y el de Matt Wagner (Dcha.)

Este Sandman caería en el olvido en los años cincuenta y, a pesar de algún intento puntual de recuperarlo, no fue hasta la llegada del Sandman de Neal Gaiman, en los años 90, cuando, en pleno éxito de la línea Vértigo (enfocada a lectores más adultos), a los jefes de DC se les ocurrió dar una oportunidad a ese Sandman original, en una serie que sería escrita por Matt Wagner (Grendel, Mage) y Steven T. Seagle (American Virgin, It's a bird) y dibujada por artistas como Guy Davis y John Watkiss.

Una serie que empieza con una página en la que el protagonista está soñando y, en una de las viñetas, adivinamos, a modo de homenaje, la máscara del Sandman de Gaiman. No sería la única vez que haría un cameo en la colección y ambos Sandman acabarían compartiendo una aventura Sandman: Midnight Theatre, con Guion de Gaiman y dibujos de Matt Wagner y Teddy Kristiansen. Pero eso es otra historia.

Por cierto, que esta recuperación no puede venir en mejor momento, ya que coincide con el éxito de la serie Spider-Noir, que nos presenta a un Spiderman también inspirado en esos detectives enmascarados de los años 30 y que protagoniza Nicolas Gage.

Página de 'Sandman Mistery Theatre' (Panini)

Un aventurero que lucha contra el crimen Este Sandman original de la Edad de Oro de los cómics, es Wesley Dodds, un millonario que vive en el nueva York de 1938 y que, atormentado por sueños premonitorios de los males que se avecinan, decide salir cada noche a combatir el crimen armado con una pistola de gas tranquilizante. Con el tiempo, Sandman se iría pareciendo cada vez más a Batman (otro de los personajes en los que se inspira), ya que también tendrá un fiel mayordomo, un cubil subterráneo y un coche con artilugios. A diferencia de Bruce Wayne, Dodds no es ningún atleta y prefiere evitar las peleas, aunque a veces tenga que dar algún puñetazo. Pero lo suyo es el yoga y la meditación. Pero, en general, la serie es un noir de suspense en el que el protagonista deberá ir desvelando los misterios de cada caso y capturando a los villanos. Página de 'Sandman Mistery Theatre' (Panini)

Unos secundarios maravillosos En su lucha contra el crimen, Sandamn contará con la colaboración de su novia Dian Belmont, que es hija del fiscal del distrito y muy inteligente y decidida, de forma que enseguida averiguará quién se esconde tras la máscara de Sandman. Por cierto que, si os fijáis, los autores van dejando las pistas para que ella descubra esa identidad. Y, como lectores, también podemos seguir esas pistas para saber cuál es el momento exacto en que ella lo descubre. Por cierto, que el personaje se tendrá que enfrentar a la continua discriminación por su sexo, ya que el cómic refleja también el machismo de la época. También destacamos a Burke, un brutal pero eficaz policía que al principio intentará detener al protagonista. Un agente que prefiere disparar primero y preguntar después y que, tras sus prejuicios racistas, esconde una tragedia. Un personaje odioso al que iremos comprendiendo y que irá evolucionando a lo largo de la serie. Página de 'Sandman Mistery Theatre' (Panini) Sin olvidar a esos villanos que son más realistas que los de Dick Tracy, pero que también se esconden tras nombres rimbombantes, como la Tarántula, la Vampiresa, Dr. Death, la Cara, el Escorpión, Pitón, Carnicero o la Bestia. Villanos que representan los peores instintos del ser humano y que nos dejarán momentos de auténtico terror. Esa Nueva York de finales de los años 30, con sus clubs de jazz, sus taxis amarillos y sus edificios también es una de las indiscutibles protagonistas del cómic. Páginas de 'Sandman Mistery Theatre' (Panini)