'Dazzler', cuando Marvel quiso sumarse a la moda de la música disco con su propia superheroína cantante
- Se publica su serie de los años ochenta en integrales
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A finales de los setenta y principios de los ochenta la editorial Marvel quería atraer a nuevos lectores con otros géneros que no fueran explusivamente superhéroes. Así, en esa época, publicaron cómics de terror (Drácula), ciencia ficción (Star Wars), artes marciales (Shang-Chi) o juguetes (Micronautas, Rom). Además, también querían atraer a lectoras, por lo que empezaron a sacar colecciones protagonizadas por mujeres, como Hulka o Miss Marvel (En esa época todavía no era Capitana).
Siempre atentos a la actualidad social y cultural, los jefazos de Marvel se fijaron en la música disco, tras el éxito de películas como Fiebre del sábado noche (John Badham, 1977) y el de cantantes como Gloria Gaynor y Donna Summer. Y decidieron crear su propia superheroína músical que pensaban explotar tanto en los cómics como en la música y el cine, en una estrategia similar a la de The Archies.
Una superheroína a la que querían llamar "Disco Queen", que tendría poderes relacionados con la luz y la música y a la que querían presentar directamente en una película que Marvel coproduciría con un sello discográfico (Casablanca Records). Incluso barajaron a actrices como Grace Jones o Bo Derek para interpretarla. Pero el proyecto se fue encontrando con dificultades cada vez mayores y cuando Bo Derek exigió que su marido, John Derek (Bolero, Tarzán el hombre mono), fuera el director de la película, el proyecto se fue definitivamente al traste. Así que Marvel decidió reciclar al personaje en una serie de cómics.
Dazzler se presentó en la Patrulla X
Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre por Dazzler, y encargar su desarrollo al guionista Tom DeFalco y al dibujante John Romita Jr. (Spiderman), que diseñó un disfraz que tenía muchos elementos relacionados con la música, como los patines de las "roller girls", un maquillaje facial como el de Kissy, un traje plateado y un collar con una bola de discoteca ajuego con unas muñequeras. Ambos crearon un especial de 34 páginas en el que narraban el origen de Dazzler.
Pero en Marvel decidieron apostar por Dazzler y presentarla en una de las colecciones que estaba empezando a arrasar en aquella época: La Patrulla X de Chris Claremont y John Byrne. En una de las aventuras más míticas de la época, la del Club Fuego Infernal. Sin duda el mejor escaparate para su debut. Al final del cómic los X-Men ofrecían a Dazzler unirse al grupo pero ella declinaba la oferta porque no se consideraba superheroína sino cantante.
Por si eso no fuera suficiente, también apareció como invitada especial en el número 203 de Spiderman, el superhéroe más popular de la época, en una aventura en la que se enfrentaban a un villano que compartía con Dazzler poderes lumínicos: El Señor de la luz.
Esas dos aventuras son con las que arraca el primer tomo de Marvel Limited Edition: Dazzler (Panini/SD Distribuciones), de los tres que recogerán la colección de esta original superheroína y estella del Pop, que duró 42 números (1981-1985). Un primer tomo en el que destacan interesantes artículos del guionista y editor norteamericano Danny Fingeroth o de la editora de DC en España, Lidia Castillo.
Su colección en solitario
A estas alturas los lectores querían saber más sobre esa superheroína tan original y así nació su propia colección cuyos dos primeros números contenían ese especial de Tom DeFalco y John Romita Jr., en el que narraban el origen de Dazzler. Una colección que lanzaron en 1981 y para la que Marvel decidió probar un experimento en el relativamente nuevo mercado de las tiendas de cómics (antes los tebeos se vendían en kioskos, supermercados...). El cómic solo estaría disponible en las tiendas de cómics.
Un experimento que fue un éxito, porque se vendieron 400 mil ejemplares de ese primer número de Dazzler, muy por encima de los 250 mil ejemplares que venían algunas de las colecciones más populares de la época.
En ese primer número, en el que aparecían invitados especiales como La Patrulla X, Spiderman y Los Vengadores, conocíamos a Alison Blaire, una joven que quería ser cantante desde muy pequeña y que pronto descubriría que tenía poderes mutantes que le permitían convertir las vibraciones de sonido en haces de luz y energía. Y, aunque ella no quería ser una superheroína, inevitablemente tenía que usar esos poderes para salvar a la gente de villanos como la Encantadora, la poderosa hechicera asgardiana a la que se enfrentará en esta primera aventura.
DeFalco y Romita Jr. abandonaron la serie muy pronto y el propio Danny Fingeroth, hasta entonces editor, se encargaría de escribir Dazzler que ilustrarían otros dibujantes míticos de la época, como Alan Kupperberg, Alfredo Alcalá o Frank Springer, que se encargará de la mayoría de los números de este tomo.
Lo curioso es que, lejos de enfrentarse a villanos urbanos, como Daredevil o incluso Spiderman, a Dazzler le tocó hacer frente a algunos de los poderes más grandes del Universo Marvel, desde la Encantadora y Hulk hasta el Doctor Muerte o el mismísimo Galactus, como podéis ver en este primer tomo.
Otra curiosidad es que, aunque Dazzler nunca pudo protagonizar esa película para la que nació, si acabó apareciendo en X-Men: Fénix Oscura (Simon Kinberg, 2019), la última entrega de la saga cinematográfica de la Patrulla X, donde era interpetada por la actriz y modelo Halston Sage.
En fin, que estos tomos son una gran oportunidad para disfrutar de una de las primeras colecciones protagonizadas por una superheroína de Marvel. Una colección que, en su mayor parte, permanecía inédita en España o se había publicado de mala manera.
La traducción de los cómics contenidos en este tomo es de Santiago García y Uriel López.