'Dazzler', cuando Marvel quiso sumarse a la moda de la música disco con su propia superheroína cantante

A finales de los setenta y principios de los ochenta la editorial Marvel quería atraer a nuevos lectores con otros géneros que no fueran explusivamente superhéroes. Así, en esa época, publicaron cómics de terror (Drácula), ciencia ficción (Star Wars), artes marciales (Shang-Chi) o juguetes (Micronautas, Rom). Además, también querían atraer a lectoras, por lo que empezaron a sacar colecciones protagonizadas por mujeres, como Hulka o Miss Marvel (En esa época todavía no era Capitana).

Siempre atentos a la actualidad social y cultural, los jefazos de Marvel se fijaron en la música disco, tras el éxito de películas como Fiebre del sábado noche (John Badham, 1977) y el de cantantes como Gloria Gaynor y Donna Summer. Y decidieron crear su propia superheroína músical que pensaban explotar tanto en los cómics como en la música y el cine, en una estrategia similar a la de The Archies.

Una superheroína a la que querían llamar "Disco Queen", que tendría poderes relacionados con la luz y la música y a la que querían presentar directamente en una película que Marvel coproduciría con un sello discográfico (Casablanca Records). Incluso barajaron a actrices como Grace Jones o Bo Derek para interpretarla. Pero el proyecto se fue encontrando con dificultades cada vez mayores y cuando Bo Derek exigió que su marido, John Derek (Bolero, Tarzán el hombre mono), fuera el director de la película, el proyecto se fue definitivamente al traste. Así que Marvel decidió reciclar al personaje en una serie de cómics.

Página de 'La Patrulla X' de Claremont y Byrne donde se presentaba a Dazzler

Dazzler se presentó en la Patrulla X Lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre por Dazzler, y encargar su desarrollo al guionista Tom DeFalco y al dibujante John Romita Jr. (Spiderman), que diseñó un disfraz que tenía muchos elementos relacionados con la música, como los patines de las "roller girls", un maquillaje facial como el de Kissy, un traje plateado y un collar con una bola de discoteca ajuego con unas muñequeras. Ambos crearon un especial de 34 páginas en el que narraban el origen de Dazzler. Pero en Marvel decidieron apostar por Dazzler y presentarla en una de las colecciones que estaba empezando a arrasar en aquella época: La Patrulla X de Chris Claremont y John Byrne. En una de las aventuras más míticas de la época, la del Club Fuego Infernal. Sin duda el mejor escaparate para su debut. Al final del cómic los X-Men ofrecían a Dazzler unirse al grupo pero ella declinaba la oferta porque no se consideraba superheroína sino cantante. Página del número 203 de 'Spiderman' Por si eso no fuera suficiente, también apareció como invitada especial en el número 203 de Spiderman, el superhéroe más popular de la época, en una aventura en la que se enfrentaban a un villano que compartía con Dazzler poderes lumínicos: El Señor de la luz. Esas dos aventuras son con las que arraca el primer tomo de Marvel Limited Edition: Dazzler (Panini/SD Distribuciones), de los tres que recogerán la colección de esta original superheroína y estella del Pop, que duró 42 números (1981-1985). Un primer tomo en el que destacan interesantes artículos del guionista y editor norteamericano Danny Fingeroth o de la editora de DC en España, Lidia Castillo. Portada del número 2 de 'Dazzler' (1981)